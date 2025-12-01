¡Terrible! Gabriel Milito fue agredido en México tras la eliminación de Chivas de la Liga MX

Luego de quedar afuera del torneo azteca, Gabriel Milito recibió un cachetazo de un miembro del cuerpo técnico de Cruz Azul que desató un escándalo. El video.

El choque entre Cruz Azul y Chivas de Guadalajara por los cuartos de final de la Liga MX terminó en escándalo, con Gabriel Milito como protagonista. Luego de la eliminación de su equipo, el técnico argentino recibió una fuerte agresión de uno de los miembros del cuerpo técnico del rival y la secuencia completa fue captada en cámara.

La Máquina ganó 3-2 y se metió en semifinales, pero el triunfo quedó totalmente opacado por el final bochornoso. Una vez consumado el partido, el Mariscal Milito se acercó a José Paradela para saludarlo y charlar en buenos términos. Sin embargo, el problema nació cuando el DT intentó sumar a la conversación a Omar Campos, a quien tomó del cuello de forma amistosa (al menos eso pareció), pero a este no le cayó nada bien el gesto y reaccionó con empujones, cambiándole por completo el tono a la escena.

La tensión escaló tan rápido que varios jugadores celestes corrieron a intervenir para evitar que el cruce se fuera de las manos. En medio del disturbio apareció Gonzalo Piovi, el ex defensor de Racing que le reprochó el episodio a Milito. Al instante de eso, un integrante del cuerpo técnico de Cruz Azul aprovechó el tumulto para lanzarle una cachetada al exentrenador de Independiente y Argentinos y fue ahí donde volvió a estallar todo.

Video: Gabriel Milito recibió un cachetazo de un ayudante de Cruz Azul tras la eliminación de Chivas Un ayudante de Cruz Azul agredió a Gabriel Milito tras el pitazo final de Cruz Azul-Chivas. Video: Lo cierto es que la bronca entre ambos equipos veía de antes. El penal otorgado a Chivas -fue errado por Chicharito Hernández- había generado una pelea previa en la zona de los bancos, con gritos y empujones entre integrantes de los mismos.