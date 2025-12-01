Sorpresa: el DT que anunció su ida tras quedar eliminado en los playoffs del Torneo Clausura
Un anuncio inesperado cambió los planes de la dirigencia: el entrenador avisó que no seguirá y dejó vacante un cargo que parecía encaminado.
Omar De Felippe no continuará como entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero, ya que decidió no renovar su contrato que vence en diciembre. La dirigencia esperaba reunirse en estos días para definir la temporada siguiente, pero el DT sorprendió al comunicar que no seguirá en el club.
La eliminación en cuartos de final del Torneo Clausura ante Estudiantes, por 1-0, terminó siendo su último partido al frente del equipo. La decisión cayó de manera inesperada en el Ferroviario y obligará a la institución a iniciar la búsqueda de un nuevo entrenador.
Omar De Felippe finalizó su contrato con el Ferroviario y no seguirá
El técnico, de 63 años, se va como un nombre muy valorado por la gente. Fue el responsable de obtener la Copa Argentina 2024, título que le permitió al Ferroviario jugar la Copa Libertadores, donde logró un triunfo histórico: fue el primero en vencer a Flamengo en el Maracaná durante el torneo continental.
Tiempo atrás, De Felippe había expuesto públicamente una presunta deuda en premios y otros compromisos económicos. Aquella situación generó tensión y obligó al club a emitir un comunicado para aclarar su postura.
El entrenador había regresado en julio de 2024 para afrontar su segundo ciclo, tras su paso en 2023. Su etapa terminó con 28 victorias, 21 empates y 20 derrotas, pero más allá de los números, dejó al equipo en un lugar de protagonismo dentro del fútbol argentino.