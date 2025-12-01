Sorpresa: el DT que anunció su ida tras quedar eliminado en los playoffs del Torneo Clausura

Un anuncio inesperado cambió los planes de la dirigencia: el entrenador avisó que no seguirá y dejó vacante un cargo que parecía encaminado.

La Liga Profesional no da tregua y los entrenadores duran cada vez menos en su cargo. Foto: @LigaAFA

Omar De Felippe no continuará como entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero, ya que decidió no renovar su contrato que vence en diciembre. La dirigencia esperaba reunirse en estos días para definir la temporada siguiente, pero el DT sorprendió al comunicar que no seguirá en el club.

La eliminación en cuartos de final del Torneo Clausura ante Estudiantes, por 1-0, terminó siendo su último partido al frente del equipo. La decisión cayó de manera inesperada en el Ferroviario y obligará a la institución a iniciar la búsqueda de un nuevo entrenador.

Omar De Felippe finalizó su contrato con el Ferroviario y no seguirá Omar De Felippe vs Estudiantes Omar De Felippe no continuará como entrenador de Central Córdoba tras 69 encuentros, de los cuales ganó 28, empató 21 y perdió 20 Fotobaires El técnico, de 63 años, se va como un nombre muy valorado por la gente. Fue el responsable de obtener la Copa Argentina 2024, título que le permitió al Ferroviario jugar la Copa Libertadores, donde logró un triunfo histórico: fue el primero en vencer a Flamengo en el Maracaná durante el torneo continental.

Tiempo atrás, De Felippe había expuesto públicamente una presunta deuda en premios y otros compromisos económicos. Aquella situación generó tensión y obligó al club a emitir un comunicado para aclarar su postura.