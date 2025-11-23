Un video revela cómo quedó la tobillera electrónica que Jair Bolsonaro intentó romper

El expresidente de Brasil condenado fue detenido tras la disposición de la Corte Suprema de ese país, por riesgo de fuga.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue detenido este sábado luego de que la Corte Suprema ejecutara una orden para hacer efectiva tal detención en el estado de Brasilia. Esto luego de que se sepa que el exmandatario intentase romper la tobillera electrónica que monitorea sus movimientos.

El propio juez Alexandre de Moraes afirmó que Bolsonaro intentó quitarse o romper la tobillera electrónica, lo que fue interpretado como un riesgo de fuga inminente. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la decisión del magistrado se basó en el informe del Centro de Monitoreo Integrado, que detectó una “violación del equipamiento” a las 00:08 de la hora local.

Luego se supo en qué consistía esa violación y según indican Bolsonaro deterioró la tobillera con un soldador. Según mostraron luego, el dispositivo tiene en toda su circunferencia signos de quemaduras, aunque no sufrió una destrucción estructural. Asimismo, el dispositivo fue renovado y ya le colocaron otro.

De Moraes señaló que la violación confirmaba la intención de Bolsonaro de "romper la tobillera" para asegurar el éxito de una fuga, facilitada por el tumulto que provocaría una vigilia convocada por su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, frente a la residencia.