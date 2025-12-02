La defensa del Cholo Simeone a Julián Álvarez luego de la derrota del Atlético ante Barcelona: "Es humano"

Julián Álvarez no atraviesa su mejor momento con el Atlético de Madrid y tuvo una discreta actuación en la caída por 3-1 contra el Barcelona.

El Atlético de Madrid venía en una gran racha de 7 victorias consecutivas (5 por el torneo local y 2 por Champions), pero se le cortó este martes al caer 3-1 ante el Barcelona por la fecha 15 de LaLiga. Fue un duro golpe para el equipo de Diego Simeone, que extrañó los goles de un Julián Álvarez extrañamente deslucido.

El campeón del mundo, una de las más grandes figuras del Colchonero, transita un presente bastante irregular y marcó apenas 3 tantos en los últimos 11 encuentros con la camiseta rojiblanca (el último en la victoria 2-1 sobre el Inter de Milán). Y ante el Blaugrana, tuvo quizás una de sus actuaciones más discretas de la temporada.

En ese sentido, en el último tiempo la Araña ha recibido algunas críticas de cierta parte de la hinchada y de la prensa. Y en la conferencia posterior a la derrota frente al Barça, se produjo algo de tensión cuando un periodista le cuestionó al Cholo incluir al ex River en un duelo tan importante, siendo que "no está en su mejor momento".

"La verdad que Julián desde que llegó acá siempre ha rendido a un nivel altísimo, y es persona, es humano", comenzó a responder el entrenador argentino con una notoria cuota de fastidio en su voz ante semejante planteo. "Puede jugar también un partido no a la altura de lo que él es, es parte de lo que le pasa a las personas", agregó en la misma sintonía.