Con un gol de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid de los argentinos le ganó al Inter de Lautaro en un partidazo

Con goles de la Araña y Josema Giménez -este último en el epílogo del partido-, el Atlético de Madrid venció 2-1 al gigante italiano y logró un triunfazo clave.

MDZ Deportes

El momento exacto en el que Julián Álvarez marcó el 1-0 del Atlético de Madrid ante el Inter por la Champions.

Foto: EFE

El Atlético de Madrid de los argentinos consiguió un triunfazo por 2-1 ante el Inter de Lautaro Martínez, en el partido correspondiente a la fecha 5 de la fase de liga de la Champions League disputado en el Wanda Metropolitano.

Un gol de la Araña le dio la ventaja al Colchonero en el minuto 11 y Zielinski empató a uno en el minuto 53, tras una pared con Bonny. Ya sobre el final, en el minuto 93, el uruguayo José María Giménez remató de cabeza a la red tras un córner ejecutado por Griezmann.

Julián Álvarez marcó el 1-0 para el Colchonero

El gol de Julián Álvarez para el 1-0 de Atlético de Madrid ante el Inter por la Champions.

El gol de Julián Álvarez para el 1-0 de Atlético de Madrid ante el Inter por la Champions.

Zielinski puso el empate para Inter

El gol agónico de Josema Giménez para el triunfazo del Aleti

Así, el equipo de Diego Simeone cosechó su tercer triunfo consecutivo en el certamen y escaló a los 9 puntos, mientras que los italianos siguen con 12.

Fuente: EFE

El minuto a minuto de Atlético de Madrid - Inter

