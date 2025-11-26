Con un gol de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid de los argentinos le ganó al Inter de Lautaro en un partidazo
Con goles de la Araña y Josema Giménez -este último en el epílogo del partido-, el Atlético de Madrid venció 2-1 al gigante italiano y logró un triunfazo clave.
El Atlético de Madrid de los argentinos consiguió un triunfazo por 2-1 ante el Inter de Lautaro Martínez, en el partido correspondiente a la fecha 5 de la fase de liga de la Champions League disputado en el Wanda Metropolitano.
Un gol de la Araña le dio la ventaja al Colchonero en el minuto 11 y Zielinski empató a uno en el minuto 53, tras una pared con Bonny. Ya sobre el final, en el minuto 93, el uruguayo José María Giménez remató de cabeza a la red tras un córner ejecutado por Griezmann.
Así, el equipo de Diego Simeone cosechó su tercer triunfo consecutivo en el certamen y escaló a los 9 puntos, mientras que los italianos siguen con 12.
