Con un gol de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid de los argentinos le ganó al Inter de Lautaro en un partidazo

Con goles de la Araña y Josema Giménez -este último en el epílogo del partido-, el Atlético de Madrid venció 2-1 al gigante italiano y logró un triunfazo clave.

El momento exacto en el que Julián Álvarez marcó el 1-0 del Atlético de Madrid ante el Inter por la Champions.

El Atlético de Madrid de los argentinos consiguió un triunfazo por 2-1 ante el Inter de Lautaro Martínez, en el partido correspondiente a la fecha 5 de la fase de liga de la Champions League disputado en el Wanda Metropolitano.

Un gol de la Araña le dio la ventaja al Colchonero en el minuto 11 y Zielinski empató a uno en el minuto 53, tras una pared con Bonny. Ya sobre el final, en el minuto 93, el uruguayo José María Giménez remató de cabeza a la red tras un córner ejecutado por Griezmann.

Julián Álvarez marcó el 1-0 para el Colchonero El gol de Julián Álvarez para el 1-0 de Atlético de Madrid ante el Inter por la Champions. Video: ESPN Zielinski puso el empate para Inter Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1993790948719923442&partner=&hide_thread=false ¡PARED TOP PARA EMPATAR EN EL METROPOLITANO! Gran combinación con Bonny y gol de Zielinski para el 1-1 de Inter ante Atlético de Madrid.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vEPjjkNWpv — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2025 El gol agónico de Josema Giménez para el triunfazo del Aleti Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1993800767874998290&partner=&hide_thread=false ¡¡¡GOL AGÓNICO DE JOSEMA GIMÉNEZ PARA PONER EL 2-1 DE ATLÉTICO DE MADRID ANTE INTER SOBRE EL FINAL!!!



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/x4YSLYU3u7 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2025 Así, el equipo de Diego Simeone cosechó su tercer triunfo consecutivo en el certamen y escaló a los 9 puntos, mientras que los italianos siguen con 12.

Fuente: EFE