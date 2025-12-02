El Cuti Romero metió un golazo de chilena para el empate agónico del Tottenham ante Newcastle

Cristian Romero marcó un doblete en la igualdad 2-2 entre el Tottenham y el Newcastle, con lo que evitó la cuarta derrota al hilo de su equipo.

El Tottenham Hotspur se salvó sobre el pitazo final de la cuarta derrota consecutiva gracias al argentino Cristian Romero, que anotó un golazo agónico de chilena en el minuto 94 para poner el 2-2 contra el Newcastle United por la fecha 14 de la Premier League.

El cordobés se erigió en el héroe de los de Thomas Frank con un doblete. El primero para poner el momentáneo 1-1 y el segundo para rescatar un punto en los últimos instantes de partido con una chilena inverosímil.

El primer gol del Cuti Romero para el 1-1 parcial Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1995974956409147835?s=20&partner=&hide_thread=false ¡EL CUTI EMPATA PARA EL TOTTENHAM! Palomita de Romero para marcar el 1-1 de los Spurs ante Newcastle.



Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vqLAZ8JsIl — SportsCenter (@SC_ESPN) December 2, 2025 Después de la decepcionante derrota contra el Fulham del pasado sábado, con los aficionados abucheando al equipo y los fallos de los jugadores, lo que menos necesitaban los Spurs era otra caída, y lo cierto es que la visita a St James Park no era la más sencilla del calendario.

Los londinenses aguantaron el 0-0 hasta el minuto 71, cuando Bruno Guimaraes enganchó un buen remate desde fuera del área, pero rescataron un rayo de esperanza en un cabezazo del Cuti que supuso el 1-1 a 10 minutos del final.

Sin embargo, no duró mucho la alegría en la casa del Tottenham, que en un córner en el minuto 85 vieron cómo Rodrigo Bentancur agarró y derribó a Dan Burn en una acción que revisó el VAR. Tras unos minutos de incertidumbre, el colegiado del partido, Thomas Bramall, acudió al monitor y sancionó la pena máxima.