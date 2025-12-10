Batallas entre Tailandia y Camboya en la frontera: no hay espacio para diálogo

Las autoridades de Tailandia han dicho este miércoles "no estar preparadas" para el diálogo ni la "mediación de terceros" tras cuatro días consecutivos de enfrentamientos con Camboya en la frontera entre ambos países, un aumento de la violencia que ya ha suscitado preocupaciones y críticas a nivel internacional .

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Nikorndej Balankura, ha indicado que el Gobierno "considerará la posibilidad de dialogar solo cuando Tailandia esté segura de que su soberanía y su integridad territorial ya no están siendo amenazadas" por el país vecino.

Así, ha señalado que no se ha puesto de momento en contacto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , algo que tampoco ha hecho el primer ministro del país, Anutin Charnvirakul, aunque ha matizado que "Tailandia escuchará lo que Estados Unidos tenga que decir" al respecto.

"Las disputas fronterizas serán resueltas al final mediante el diálogo, pero ahora no es el momento", ha dicho, antes de aclarar que, de momento, ningún país a tratado de mediar durante la última semana, según informaciones recogidas por la emisora de radio PBS.

El mandatario de Tailandia, por su parte, ha reiterado recientemente que "no habrá negociaciones con Camboya hasta que muestre una intención sincera de cumplir con el espíritu" del acuerdo de paz firmado el pasado mes de octubre tras la ola de violencia de verano.

soldados Ejército Tailandia efe Tropas de Tailandia en la zona de conflicto con Camboya. Foto Efe EFE

Sus palabras llegan poco después de que el propio Donald Trump haya asegurado que tiene previsto mantener conversaciones telefónicas con los líderes de ambos países para resolver la ola de violencia, que ha dejado de momento una decena de muertos y casi medio millón de desplazados.

Ataques en la frontera

Donald Trump ha asegurado que estas llamadas tendrán lugar a lo largo de este miércoles y que su objetivo es "acabar con la guerra". En este sentido, ha lamentado la reanudación de la crisis entre los dos países durante un mitin en Pensilvania.

Los enfrentamientos se han intensificado desde el 7 de diciembre, cuando las fuerzas de Tailandia iniciaron una serie de ataques contra posiciones camboyanas en la frontera tras la muerte de un soldado tailandés a manos de las tropas camboyanas --informaciones que han sido rechazadas por Nom Pen--.

Las autoridades de Camboya han alertado de que miles de personas que viven en la frontera han tenido que abandonar sus casas debido a la violencia y aluden a la "autodefensa" a la hora de abordar sus operaciones militares. Las partes ya venían intercambiando acusaciones de provocaciones en su zona fronteriza tras la firma del acuerdo. Dpa