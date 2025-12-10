Tragedia en Rusia: un avión militar se estrelló en Ivanovo y murieron los siete tripulantes

Un avión militar de transporte An-22 se estrelló en la región de Ivanovo, Rusia, y causó la muerte de las siete personas a bordo.

Un avión militar de transporte An-22 de las Fuerzas Armadas rusas se estrelló este martes en la región de Ivanovo, ubicada cerca de 250 kilómetros al noreste de Moscú, provocando la muerte de las siete personas que viajaban a bordo. El accidente fue confirmado por el Ministerio de Defensa de Rusia, que detalló que la aeronave había despegado para realizar un vuelo de prueba tras someterse a un proceso de mantenimiento.

“Hoy, en la región de Ivanovo, un avión militar de transporte An-22 se estrelló durante un vuelo de prueba tras pasar por el proceso de mantenimiento. El avión cayó en una zona deshabitada”, señaló la cartera de Defensa en un comunicado oficial.

Confirman siete víctimas fatales De acuerdo con información, los servicios locales de emergencia confirmaron a la agencia estatal TASS que el An-22 transportaba siete personas en el momento del impacto. Más tarde, el Comité Ruso de Investigación ratificó que no hubo sobrevivientes y anunció la apertura de una investigación penal para determinar las causas del siniestro.

Testigos reportaron que el avión se desintegró en el aire Medios locales recogieron testimonios de personas que presenciaron el accidente y aseguraron que la aeronave comenzó a desintegrarse en pleno vuelo, momentos antes de caer sobre la Reserva de Uvod, una zona boscosa y deshabitada del distrito.

Los equipos de rescate trabajaron en el área para recuperar los restos del avión y asegurar la zona, mientras que especialistas militares y peritos aeronáuticos analizarán los fragmentos para intentar reconstruir lo ocurrido.