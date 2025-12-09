Ucrania: el papa León XIV y Volodímir Zelenski apelan a la paz en medio de la guerra

El papa León XIV y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski conversaron acerca de la posible paz con Rusia, en la segunda cita en cinco meses.

El papa León XIV recibió en audiencia al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Castel Gandolfo, una reunión en la que han apelado a la importancia de alcanzar la paz, con llamamientos al diálogo con Rusia. Se trata del segundo encuentro que mantienen ambos líderes después del que tuvo lugar hace cinco meses, también en Castel Gandolfo.

En concreto, León XIV ha reiterado "la necesidad de continuar el diálogo", al tiempo que ha expresado su "urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera", como ha indicado la Santa Sede en un comunicado.

Como hace cinco meses, el encuentro ha girado en torno a la guerra de Ucrania, con especial énfasis en los prisioneros de guerra y en la necesidad de garantizar el regreso de los niños ucranianos a sus familias, como ha precisado el Vaticano.

León XIV reza por Ucrania Tras la reunión, Zelenski ha mantenido un breve encuentro con los periodistas, a quienes ha manifestado su "gratitud" por la audiencia y ha destacado el "apoyo" del pontífice, especialmente en lo que respecta al retorno de los niños ucranianos, que ha calificado de "cuestión muy importante".

También ha agradecido al papa "sus constantes oraciones por Ucrania y el pueblo ucraniano, así como sus llamamientos a una paz justa", como han añadido desde el Ejecutivo ucraniano, que indica que el presidente ha invitado a León XIV a realizar una visita apostólica al país.