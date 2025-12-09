Alerta de Corea del Sur por presencia de aviones militares de Rusia y de China

Corea del Sur detecta casi una decena de aviones militares de Rusia y China, que entran en la zona de defensa aérea de este país.

Corea del sur detectó cazas de Rusia como el de la imagen. Foto Efe

El Ejército de Corea del Sur ha informado este martes de que ha desplegado varios cazas tras detectar la presencia de nueve aviones militares de China y Rusia en su Zona de Identificación de Defensa Aérea sobre aguas situadas al este y sur del país.

Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur han indicado que, en total, se ha detectado la presencia de dos aviones militares chinas y siete rusas, que han accedido a la zona de forma continuada sobre las 10.00 horas (hora local).

Esto, tal y como han señalado en un comunicado, ha hecho saltar las alarmas en el seno de la Fuerza Aérea y ha provocado el despliegue de varios cazas como medida de seguridad, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.