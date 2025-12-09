Cristina Kirchner reapareció y defendió a Vladimir Putin por la invasión a Ucrania: "Fue al revés"

La expresidenta justificó el ataque ruso al señalar que fue “una reacción defensiva” ante el despliegue de la OTAN. Lo escribió en el prólogo de un libro.

En días cruciales por las negociaciones que encara Donald Trump para terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner defendió a Vladimir Putin y justificó la invasión por parte del Kremlin ante el avance de la OTAN en la región.

A diferencia de sus posteos en X, la titular del PJ escribió desde su casa en el barrio de Constitución, donde cumple una condena por corrupción, el prólogo de un libro llamado "Proscripta y sublevada" de los periodistas Roberto Caballero y Cynthia Ottaviano, quien fue funcionaria K, que se puso a la venta a finales de noviembre.

"Rusia es acusada por los países de la Unión Europea de querer apropiarse de toda Europa. Es común leer (aunque sea casi un oxímoron militar) que ‘Putin quiere llegar a Lisboa’, sin reparar en el carácter defensivo del ataque ruso (desde su óptica e historia), frente al incumplimiento de los tratados de Minsk sobre las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk y al avance de la OTAN sobre la frontera rusa, ante la solicitud de Ucrania de parte de la coalición internacional", lanzó CFK.

Para la exvicepresidenta "Rusia, en su larga historia, fue agredida e invadida en dos oportunidades por países europeos"; por lo que consideró que "Rusia nunca quiso invadir Europa, sino que históricamente ha sido al revés y por lo tanto a nadie debería sorprender la reacción rusa ante el avance de la OTAN sobre sus fronteras".

CFK escribió en el prólogo de este libro CFK escribió en el prólogo de este libro Las diferencias con Vladimir Putin De igual modo, Cristina recalca que no está de acuerdo con Putin. "No va a faltar el mediocre que, al leer estas líneas, piensa que estoy de acuerdo con la guerra o defendiendo la postura de Rusia. Nada más alejado de la realidad. De hecho, en el año 2014, durante mi segundo mandato como Presidenta, y cuando Argentina formaba parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por expresa instrucción nuestra, Argentina votó en contra de la anexión de la Península de Crimea efectuada por Rusia ese año. “Lo hicimos en defensa del Principio de Integridad Territorial que sostiene nuestro reclamo en Malvinas", aclaró.