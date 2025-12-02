Causa Cuadernos: se acelera el juicio y está todo listo para iniciar el tramo de la obra pública vial

Tras definir un esquema de aceleración del proceso judicial por la causa Cuadernos , el Tribunal Oral Federal Número 7 inicia su segunda semana de dos audiencias semanales, donde culminará la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la emblemática causa por corrupción vinculada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner .

Este martes se repasará la parte final de las anotaciones que Oscar Centeno, exchofer del Ministerio de Planificación, habría escrito como seguimiento de los viajes y movimientos vinculados al esquema de recaudación ilegal atribuido a exfuncionarios de dicha cartera.

Según expresó Centeno, comenzó a escribir los cuadernos para recordar direcciones, pero “a partir de sospechas” sobre el manejo de valijas y montos en dólares, decidió detallar cada movimiento. Sus relatos incluyen días de recaudación, recorridos con bolsos, visitas al departamento de CFK y el resguardo de los cuadernos en manos de un amigo policía.

Superada esa parte, el TOF 7 abrirá formalmente el capítulo conocido como “La Camarita”, que investiga la supuesta cartelización de la obra pública vial entre 2003 y 2015. Se trata de un desprendimiento del expediente central enfocado únicamente en la obra pública vial.

Allí se buscará determinar la existencia de supuestos acuerdos ilícitos entre empresas integrantes de la Cámara Argentina de Empresas Viales, quienes habrían repartido licitaciones y establecido retornos de forma coordinada.

En este tramo están acusados 51 empresarios por cohecho activo, entre ellos Carlos Wagner, Angelo Calcaterra, Hugo Dragonetti, Aldo Roggio y José Cartellone.

En tanto, el Tribunal también tiene en sus manos definir si habilita la feria judicial de verano para realizar audiencias o si, por el contrario, mantendrán el descanso judicial y retomarán en febrero.

Por otra lado, deberá resolver si aceptarán la mudanza al Auditorio AMIA de Comodoro Py, una sala con capacidad para casi 200 personas cuya disponibilidad fue ofrecida por la Cámara de Casación a partir del 10 de diciembre.

En cuanto a las indagatorias previstas para el año próximo, ya se definió que serán de plena presencialidad, a diferencia de las anteriores instancias del proceso. Sin embargo, aún se desconoce si el tribunal seguirá en modalidad mixta o si adoptará de manera definitiva las audiencias cara a cara.