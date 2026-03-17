Cristina Fernández de Kirchner declaró por la Causa Cuadernos y Eduardo Feinmann la liquidó en vivo: "Altanera"

El periodista de Radio Mitre criticó con dureza la actitud de la expresidenta durante su indagatoria por la Causa Cuadernos.

Cristina Fernández de Kirchner se presentó este martes en los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7. La comparecencia se da en el marco del juicio oral por la llamada "Causa Cuadernos", que investiga un presunto sistema de coimas vinculado a la obra pública durante su gobierno. La presencia de la expresidenta fue obligatoria, luego de que el tribunal ratificara que las indagatorias debían realizarse de manera presencial.

La jornada fue seguida minuto a minuto por los medios de comunicación, con una fuerte cobertura en vivo. En Radio Mitre, Eduardo Feinmann opinó al respecto de manera contundente mientras escuchaba el inicio de la declaración.

Cristina kirchner causa cuadernos comodoro py 2 La expresidenta se presentó en los tribunales de Comodoro Py para declarar en el marco del juicio por la Causa Cuadernos. EFE "Está contestando preguntas de rigor ante la indagatoria", comenzó explicando el periodista. En ese momento, se escuchó a la exmandataria responder desde el tribunal: "Ah, bueno. Eduardo Fernández, comerciante, mi madre, Ofelia Wilhelm empleada, jubilada; los dos fallecidos".

Tras oír ese fragmento, el comunicador lanzó sin filtro: "De mal modo, cagánd... en los jueces". Luego, Fernández de Kirchner continuó con su declaración: "Si usted me deja hablar, yo le voy a contar, porque usted sabe que yo estoy detenida. He venido en calidad de detenida con prisión domiciliaria. Ahora, me parece que todas estas preguntas son de público y notorio".

Esto fue lo que dijo Eduardo Feinmann en Radio Mitre sobre Cristina Fernández de Kirchner La Reacción De Eduardo Feinmann Al Escuchar A Cristina Fernández De Kirchner En Comodoro Py Desde el estudio, Feinmann reaccionó nuevamente: "No importa, las tenés que contestar igual". Acto seguido, en la sala le aclararon a la expresidenta que "es un interrogatorio que marca la ley, no es un capricho personal", lo que derivó en otro comentario del conductor: "Claro. Esta señora cree que está por encima de todo".