Causa Cuadernos: indagan a Oscar Centeno, el chofer arrepentido que expuso la corrupción de los Kirchner

El Tribunal Oral Federal 7 retoma las declaraciones en Comodoro Py. El exchofer de Roberto Baratta, cuyas anotaciones iniciaron el escándalo, encabeza una lista de imputados.

El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) avanza este jueves en una etapa crucial de la denominada "Causa de los Cuadernos". En los tribunales de Comodoro Py, los jueces indagan a Oscar Centeno, el exchofer del Ministerio de Planificación cuyas anotaciones detallaron un presunto sistema de recaudación ilegal. El proceso, que tiene a la expresidenta Cristina Kirchner como principal acusada, busca desentrañar una asociación ilícita que operó durante el kirchnerismo para el cobro de sobornos a cambio de contratos estatales.

Los protagonistas de la jornada en Comodoro Py Además de Centeno, la ronda de indagatorias incluye a figuras de peso político y empresarial que formaron parte del engranaje de recaudación investigado:

Exfuncionarios: Serán indagados el exjefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina ; el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos de Planificación, Rafael Llorens ; y el extitular del OCCOVI, Claudio Uberti .

Empresarios y financistas: El tribunal citó a Carlos Wagner (expresidente de CAMARCO), Gerardo Ferreyra (Electroingeniería) y al financista Ernesto Clarens, señalado como el armador de la estructura de lavado de los fondos. El esquema de la asociación ilícita La hipótesis principal de la fiscalía sostiene que entre 2003 y 2015 funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional una organización dedicada a recaudar fondos ilegales provenientes de empresas de los sectores de construcción, energía y transporte.

cuadernos Según la elevación a juicio, el mecanismo consistía en la adjudicación dirigida de contratos de obra pública a cambio de retornos en efectivo (coimas), que eran transportados en bolsos y registrados meticulosamente en los cuadernos de Centeno.

Los delitos que se imputan en esta instancia del juicio oral varían según la responsabilidad de cada actor, abarcando desde asociación ilícita hasta cohecho pasivo y activo, dádivas y encubrimiento.