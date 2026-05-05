Ordenan peritar el celular del contratista de Manuel Adorni tras revelar las refacciones de US$245.000 sin factura

El fiscal Gerardo Pollicita busca recuperar mensajes "temporales" y llamadas que Manuel Adorni habría realizado al testigo clave antes de su declaración.

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó un capítulo determinante. La Justicia dispuso el peritaje oficial del teléfono celular de Matías Tabar, el contratista que lideró la renovación total de la vivienda del funcionario. El objetivo central es reconstruir el registro de comunicaciones y mensajes intercambiados, luego de que el testigo denunciara haber recibido contactos sugerentes por parte del Jefe de Gabinete antes de presentarse en Comodoro Py.

El peritaje y los mensajes "temporales" La medida, delegada en la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), surge tras el testimonio de Tabar bajo juramento. El contratista afirmó que Adorni se comunicó con él mediante llamadas "temporales" de WhatsApp para ofrecerle ayuda o asesoramiento previo a su declaración.

Aunque el testigo inicialmente consideró el ofrecimiento, finalmente decidió rechazarlo para evitar que se interpretara como la elaboración de una estrategia conjunta. Ahora, la tecnología forense intentará recuperar esos registros eliminados para determinar si existió un intento de influir en el testimonio.

Una obra de lujo pagada en efectivo Tabar detalló que las refacciones en la propiedad de 400 m² del country Indio Cuá Golf Club se extendieron entre octubre de 2024 y julio de 2025. Según su relato: