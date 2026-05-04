Una por una, cuáles fueron las refacciones que Manuel Adorni hizo en su casa del country

En medio de la causa que investiga presuntas irregularidades en el patrimonio de Manuel Adorni, declaró el contratista que estuvo a cargo de las refacciones en la casa que el jefe de Gabinete tiene en el country club Indio Cua, ubicado en Exaltación de la Cruz. Se trata de Matías Tabar, quien aseguró que el funcionario pagó US$245.000 en efectivo por estos trabajos y sin factura.