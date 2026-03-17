Causa Cuadernos: Cristina Fernández de Kirchner mandó un nuevo mensaje después de su declaración indagatoria

Cristina Kirchner publicó un largo mensaje en su cuenta de X luego de su declaración indagatoria en la cuasa Cuadernos.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner mandó un mensaje por redes sociales luego de su declaración indagatoria en los tribunales federales de Comodoro Py, en el marco de la causa Cuadernos.

"La causa Cuadernos es algo más que persecución política… es convalidar la mafia", afirmó en un largo mensaje en X. En su mensaje, la expresidenta compartió las palabras de su abogado Carlos Beraldi, que se encargó de deslegitimar esta causa, acusando al fiscal Carlos Stornelli y al juez Claudio Bonadio, que en la etapa de instrucción guiaron la investigación, con prácticas mafiosas", según Cristina Kirchner.

"Sobre mi declaración de hoy en Comodoro Py, en la farsa judicial titulada mediáticamente “Cuadernos”, te dejo un enlace para que puedas ver al Dr. Beraldi mostrando los cuatro casos a los que hice mención cuando me referí a las prácticas mafiosas del todavía Fiscal Federal Carlos Stornelli y del juez Bonadío en relación a esta causa", comenzó la expresidenta en su mensaje en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/2033956208608948507?s=20&partner=&hide_thread=false Sobre mi declaración de hoy en Comodoro Py, en la farsa judicial titulada mediáticamente “Cuadernos”, te dejo un enlace para que puedas ver al Dr. Beraldi mostrando los cuatro casos a los que hice mención cuando me referí a las prácticas mafiosas del todavía Fiscal Federal Carlos… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 17, 2026 Sobre el mensje de Beraldi, destacó Cristina Kirchner en redes sociales: "Podrás ver las capturas de los chats entre Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli (autor de la acusación de este juicio) que prueban la extorsión, el chantaje y el manejo delictivo de la Ley del Arrepentido, la violación de la Ley de Inteligencia realizando maniobras de espionaje sobre abogados defensores… vulnerando todas las garantías constitucionales… entre otros delitos".

Esta mañana, la expresidenta se dirigió de su domicilio en San José 1111, donde cumple su sentencia de prisión por la causa Vialidad, a los tribunales federales de Comodoro Py para declarar en la indagatoria de la causa Cuadernos. Fue la única que, por decisión del Tribunal Oral Federal Nº7, lo hizo de forma presencial. Llegó acompañada por distintas organizaciones militantes que desde temprano estuvo en la puerta de su hogar.