Las fuerzas de Rusia siguen tomando localidades de Ucrania y revelan sostenidos "avances en todo el frente" de batalla, mientras trata de cercar Mirnogrado.

Las Fuerzas Armadas de Rusia han destacado este martes "avances" en "todo el frente" de guerra en el este de Ucrania y han asegurado que actualmente se encuentran cercando a las tropas ucranianas en la localidad de Mirnogrado, en el importante distrito de Pokrovsk, en Donetsk.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, el general Valeri Gerasimov, ha indicado que el Ejército ruso sigue adelante en su ofensiva con ataques, que se acerca ya a su cuarto año, y ha explicado que el Grupo Centro está "luchando" actualmente en Dnipropetrovsk.

"El presidente Vladimir Putin ha ordenado la derrota de las fuerzas ucranianas en Mirnogrado, que antes de la guerra tenía unos 46.000 habitantes", ha afirmado, al tiempo que ha estimado que, de momento, las tropas se han hecho con el control del 30 por ciento de los edificios de la zona.

Rusia no se detiene en Ucrania En este sentido, ha asegurado que la "liberación de Pokrovsk" se ha convertido en una "etapa crucial para la liberación de todo el Donbás". Por ello, ha sostenido, "se están inspeccionando las zonas residenciales de la ciudad, y más de 200 personas han tenido que ser evacuadas", según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS de Rusia.

tropas ucranianas Ucrania soldados efe Las tropas de Ucrania y de Rusia luchan desde hace casi cuatro años. Foto Efe EFE "El personal militar ruso ha actuado con inteligencia, eligiendo métodos de combate inesperados y desconocidos. Las Fuerzas Armadas han logrado liberar así localidades adyacentes a la ciudad: Rivne, Rog y Gnatovka", ha explicado.