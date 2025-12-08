Rusia imparable en suelo de Ucrania: ataques y avances en el este y el sur ucraniano

Rusia sigue avanzando en Ucrania. Esta vez, tras sus ataques, tomó localidades en el corazón del Donbás y en la región de Zaporiyia.

Las fuerzas de Rusia informaron este lunes de nuevos ataques u avances en las regiones ucranianas de Donetsk y Zaporiyia, que ponen en peligro los principales bastiones de Ucrania en esas zonas. La guerra se inició en febrero de 2022, con la invasión rusa del suelo ucraniano.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, en Donetsk el ejército se hizo con el control de Chervone, una pequeña localidad, que se encuentra cerca de la carretera que lleva a los bastiones de Kramatorsk y Sloviansk, dos objetivos clave de la ofensiva rusa en esa región.

Chervone está situada a la orilla sur del río Hruzka, entre las ciudades de Chasiv Yar, cuya toma Rusia clamó el pasado verano, y Kostiantínivka, escenario de combates en la actualidad.

La localidad capturada en Zaporiyia es Novodanilivka, al sureste de la ciudad de Oréjiv, uno de los blancos de la ofensiva en esa región.

tropas ucranianas Ucrania soldados efe Las tropas de Ucrania soportan los avances de Rusia en sus territorios. Foto Efe EFE Rusia toma otra localidad de Ucrania Antes del inicio de la guerra, en Novodanilivka vivían unas 1.000 personas.