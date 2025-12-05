En Ucrania, el Ejército de Rusia concreta un ataque con drones y mata a un niño
En el sureste de Ucrania, Rusia realiza un nuevo ataque contra Dnipropetrovsk, producto del cual murió un niño de doce años falleció. Otro ataque dejó heridos.
Al menos un niño ha muerto y varias personas han resultado heridas este viernes en un nuevo ataque ejecutado con drones militares por el Ejército de Rusia contra la provincia de Dnipropetrovsk, situada en el sureste de la castigada Ucrania.
Las autoridades regionales han indicado en un comunicado que dos distritos se han visto afectados por los ataques: Sinelnikove y Nikopol. En el primero, un niño de doce años ha muerto por el impacto de un dron ruso. "Queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a sus familiares", recoge el texto, difundido a través de Facebook.
En Nikopol, por otra parte, una mujer de 37 años y un hombre de 39 han resultado heridos y se encuentran recibiendo atención médica. Además, el ataque ha provocado un incendio y ha destruido una vivienda.
Ucrania y su enemigo, Rusia
Desde Ucrania aclaran respecto de Rusia que "el enemigo sigue aterrorizando a la población civil de Nikopol con fuego de artillería y el uso de drones. También ha utilizado sistemas de lanzamiento múltiple MLRS 'Grad'", ha aseverado.