Presenta:

Mundo

|

Ucrania

En Ucrania, el Ejército de Rusia concreta un ataque con drones y mata a un niño

En el sureste de Ucrania, Rusia realiza un nuevo ataque contra Dnipropetrovsk, producto del cual murió un niño de doce años falleció. Otro ataque dejó heridos.

MDZ Mundo

Ucrania y Rusia no dejan de llevar adelante fuertes ataques con drones en líneas enemigas. Foto Efe

Ucrania y Rusia no dejan de llevar adelante fuertes ataques con drones en líneas enemigas. Foto Efe

EFE

Al menos un niño ha muerto y varias personas han resultado heridas este viernes en un nuevo ataque ejecutado con drones militares por el Ejército de Rusia contra la provincia de Dnipropetrovsk, situada en el sureste de la castigada Ucrania.

Las autoridades regionales han indicado en un comunicado que dos distritos se han visto afectados por los ataques: Sinelnikove y Nikopol. En el primero, un niño de doce años ha muerto por el impacto de un dron ruso. "Queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a sus familiares", recoge el texto, difundido a través de Facebook.

Te Podría Interesar

En Nikopol, por otra parte, una mujer de 37 años y un hombre de 39 han resultado heridos y se encuentran recibiendo atención médica. Además, el ataque ha provocado un incendio y ha destruido una vivienda.

Los drones, armas habituales de rusos y ucranianos en la guerra. Foto: Efe.
Los drones de Rusia y de Ucrania no dejan de llevar muerte a las líneas enemigas. Foto: Efe.

Los drones de Rusia y de Ucrania no dejan de llevar muerte a las líneas enemigas. Foto: Efe.

Ucrania y su enemigo, Rusia

Desde Ucrania aclaran respecto de Rusia que "el enemigo sigue aterrorizando a la población civil de Nikopol con fuego de artillería y el uso de drones. También ha utilizado sistemas de lanzamiento múltiple MLRS 'Grad'", ha aseverado.

Archivado en

Notas Relacionadas