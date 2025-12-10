Quién es Ana, la hija de María Corina Machado que fue ovacionada al recibir el Nobel de la Paz a su mamá

La joven ingeniera de 34 años pronunció un emotivo discurso en nombre de su mamá María Corina Machado, la líder opositora de Venezuela cuyo paradero es una incógnita.

En un momento histórico para Venezuela, Ana Corina Sosa subió al escenario de la Alcaldía de Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz en representación de su mamá, María Corina Machado, la líder opositora que enfrenta persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro. Con un inglés impecable y una presencia sobria que contrastaba con la magnitud del evento, la joven ingeniera pronunció el discurso que su madre había preparado, logrando una ovación de pie por parte de toda la audiencia.

Video: el discurso de María Corina Machado leído por su hija La hija de María Corina Machado X ¿Quién es Ana Corina Sosa? Ana Corina Sosa nació en Caracas en 1991 y actualmente tiene 34 años, aunque su apariencia delgada y su maquillaje imperceptible la hacen parecer mucho más joven. Es ingeniera industrial de profesión y posee un MBA de la prestigiosa Harvard Business School, lo que refleja su sólida formación académica.

Desde 2012, la hija de Corina Machado reside en Nueva York, a donde se trasladó por razones de seguridad debido a las constantes amenazas que el régimen de Maduro dirigió contra su familia. Allí trabaja en el sector tecnológico como Chief of Staff (jefa de personal) en Celonis, una multinacional de software.

Su familia y contexto personal Ana Corina es hija del empresario venezolano Ricardo Sosa Branger, quien estuvo casado con María Corina Machado hasta 2001, tras 11 años de relación. Tiene dos hermanos menores: Ricardo Sosa Machado, de 32 años, quien también reside en Estados Unidos, y Henrique, de 30 años, establecido en Colombia.

A pesar de su relevancia pública por ser hija de una de las figuras políticas más importantes de Venezuela, Ana Corina mantiene un perfil bajo en su vida personal. Sin embargo, desde el exterior ha participado activamente en iniciativas de comunicación y movilización ciudadana, especialmente después de la intensificación de la crisis política venezolana a finales de 2023.