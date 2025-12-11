Impactante: el plan de escape de María Corina Machado de Venezuela

La inesperada salida de María Corina Machado de Venezuela volvió a sacudir el tablero político regional. Mientras en Oslo se celebraba la entrega del Premio Nobel de la Paz , al que no llegó a tiempo, crecía el misterio sobre cómo logró abandonar el país tras meses oculta.

En medio de un mar de misterio, se reveló cómo habría sido la maniobra inicial: “El martes habría salido desde la región venezolana de Falcón, en una lancha hacia la isla de Curazao —territorio del Reino de los Países Bajos—, un lugar que suele ser vía de escape para dirigentes opositores exiliados por su cercanía. Se tarda una hora. Fue necesaria una coordinación muy grande para que Corina Machado saliera de Venezuela”.

El analista Gonzalo Bañez, en Paraíso Fiscal, también se refirió al misterio que rodeó los últimos meses de la dirigente, cuyo paradero exacto nunca fue confirmado: “Desde Caracas hasta Falcón hay unos buenos kilómetros. Se presume que ella estaba residiendo en Caracas, pero nunca fue confirmado. La hipótesis principal es que estaba en la embajada de los Estados Unidos. La otra hipótesis indica que podría haber estado en otra región del país, en la clandestinidad”.

El especialista agregó que su desplazamiento interno solo habría sido posible con cierto nivel de tolerancia estatal: “Se cree que hubo una convivencia con las fuerzas de seguridad de Venezuela para permitir su traslado hasta Falcón, porque la salida de Caracas está llena de retenes”.

Acompañamiento aéreo y llegada a Curazao

Al analizar el contexto del escape, Bañez aportó otro dato clave sobre los movimientos militares del día: “El martes se había violado por primera vez el espacio aéreo con dos aviones militares F-18. Estos sirven para monitorear la capacidad de radar de los países o de la zona por donde circulan”.

Según su reconstrucción, esa maniobra coincidió con el cruce marítimo de Machado: “Al mismo tiempo que se producía esto, se presume que Corina Machado estaba cruzando en lancha hacia Curazao. Los aviones hacían una supervisión aérea de su traslado, mientras un helicóptero del Reino de los Países Bajos monitoreaba el espacio aéreo de sus islas”.

Destino final: Estados Unidos y Noruega

El operativo concluyó con un traslado acelerado hacia el exterior, tal como detalló Bañez al explicar el tramo final del viaje: “En Curazao la esperaba un avión privado que primero la llevó a Estados Unidos y, luego, a Noruega”.

Con todas estas piezas, la fuga de Machado se configura como uno de los movimientos más enigmáticos y coordinados de los últimos años en la política regional.