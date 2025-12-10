María Corina Machado desafía a Maduro y reaparece en público tras meses en la clandestinidad

Luego de ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, salió al balcón en Oslo y se reunió con sus compatriotas.

Luego de ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, apareció en Noruega. Lo había anunciado su hija Ana. Fue a la madrugada de Oslo, a eso de las 22:30, en horario argentino.

Por otro lado, desde los Premios Nobel publicaron en un comunicado que la ganadora dará una conferencia de prensa este jueves luego de reunirse con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre. Este encuentro se dará a las 9:45 (hora local).

María Corina Machado se mostró en público en Oslo y desafía a Maduro "¡Oslo, aquí estoy!", con esas palabras, la principal opositora y amenaza al régimen de Nicolás Maduro, salió al balcón del hotel en Oslo y se reunió con sus compatriotas venezolanos, rompiendo todos los protocolos establecidos. Previamente, cantó el himno de su país luego de salir al balcón y cortar con meses de anonimato debido a la brutal persecución que sufre por parte de la dictadura de Venezuela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MariaCorinaYA/status/1998928741381321025&partner=&hide_thread=false ¡Oslo, aquí estoy! pic.twitter.com/tsixUerj0q — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 11, 2025 Luego de cantar el himno, María Corina Machado decidió romper con los protocolos y acercarse al público y la prensa. "El abrazo que necesita toda Venezuela. Gracias!!", fue el saludo que compartió en su cuenta de X, donde se la ve con la gente detrás del vallado de seguridad.

Corina Machado saludando a sus compatriotas Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MariaCorinaYA/status/1998931579096424501&partner=&hide_thread=false El abrazo que necesita toda Venezuela.

Gracias!! pic.twitter.com/ozQgFQzGjq — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 11, 2025 El audio de María Corina Machado antes de viajar a Noruega Mientras se llevaba a cabo la ceremonia donde le entregaron el Nobel de la Paz, María Corina Machado envió un audio donde agradeció "este inmenso reconocimiento" y señaló que "es un premio para todos los venezolanos".