Cómo habría sido la odisea de María Corina Machado para escapar de Venezuela

La inesperada salida de María Corina Machado de Venezuela volvió a sacudir el tablero político regional. Mientras en Oslo se celebraba la entrega del Premio Nobel de la Paz , al que no llegó a tiempo, crecía el misterio sobre cómo logró abandonar el país tras meses oculta.

Distintas versiones reunidas por medios internacionales coinciden en un punto: se habría embarcado en una lancha rumbo a Curazao , con asistencia logística de funcionarios estadounidenses.

The Wall Street Journal publicó que la líder opositora habría zarpado la víspera hacia la isla caribeña, ubicada a pocas millas de la costa venezolana. Según sus fuentes —identificadas como miembros del gobierno de Estados Unidos— la maniobra incluyó un operativo discreto que permitió moverla fuera del territorio sin despertar alertas, un extremo que otras cadenas de noticias retomaron rápidamente.

En paralelo, en la capital noruega solo se confirmó que Machado ya estaría en Oslo , aunque ese dato no ha sido verificado por su entorno. Voceros que acompañan a su equipo evitaron corroborarlo y remarcaron que “la seguridad de mucha gente sigue en riesgo”, en alusión a quienes colaboraron en su traslado.

La ausencia de la dirigente en la ceremonia obligó a que su hija, Ana Corina Sosa, recibiera el premio en su nombre y leyera un mensaje donde la líder opositora insistió en que “hay que estar dispuestos a luchar por la libertad”. Sosa, visiblemente conmovida, dejó entrever que su madre planea regresar al país: “Desea vivir en una Venezuela libre y volverá muy pronto”.

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, explicó que Machado “hizo todo lo que estuvo a su alcance para llegar”, describiendo un viaje “en condiciones de peligro extremo”. Aunque no pudo presentarse, celebró que la dirigente “está a salvo y estará con nosotros”.

En una grabación difundida por la organización, Machado agradeció a quienes arriesgaron su integridad para facilitar su salida. Aseguró que el galardón “pertenece a todos los venezolanos” y anticipó su deseo de reencontrarse con su familia, a la que no ve desde hace dos años.

La líder de 58 años se convirtió en un símbolo de resistencia frente a un gobierno al que organismos internacionales señalan por represión, detenciones arbitrarias y persecución política. Tras ganar la primaria opositora, esperaba enfrentar a Nicolás Maduro, pero fue inhabilitada y reemplazada por Edmundo González, hoy exiliado en España y presente en la ceremonia de este miércoles.