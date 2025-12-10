El emotivo gesto de los hijos de María Corina Machado ante la comunidad venezolana en Oslo

Tras recibir el Premio Nobel de la Paz en nombre de María Corina Machado , su hija, la ingeniera Ana Corina Sosa , salió al icónico balcón del Grand Hotel , ese mismo desde donde, año tras año, los laureados con el prestigioso galardón saludan a la multitud en la ciudad de Oslo .

Esta vez, sin embargo, el gesto tuvo un peso particular y conmovedor: cientos de venezolanos residentes en Noruega se reunieron allí, con banderas, carteles y lágrimas, para acompañar a la líder opositora ausente.

El gesto fue breve, pero profundamente significativo. Sosa, junto a su hermano, levantó la mano saludando a la multitud que esperaba verla como si con ella llegara un pedazo de la Venezuela que sueñan recuperar.

Desde abajo, la gente comenzó a entonar “Imagine” , el himno pacifista que suele acompañar las grandes causas colectivas y que hoy, en Oslo, se mezcló con los colores del tricolor venezolano.

La aparición en el balcón se convirtió en un momento histórico para los exiliados, que vieron en los hijos de Machado la continuidad de una lucha que su madre mantiene desde la distancia forzada. Muchos viajaron varias horas desde distintas ciudades noruegas y de países cercanos para vivir esa escena que sabían irrepetible.

En las puertas del Grand Hotel, la emoción era palpable. Hubo quienes se abrazaron al escuchar el nombre de Machado anunciado por los organizadores, otros lloraron cuando Ana Corina Sosa asomó al balcón, y no faltaron los que grabaron con sus celulares para compartir el instante con familiares en Venezuela. La consigna común era una sola: “Este Nobel es del pueblo venezolano”.

Cabe recordar que la comunidad venezolana realizaba hoy una marcha de antorchas en Noruega pidiendo por una Venezuela Libre. En tanto, esperan la llegada de María Corina Machado que salió ya de su país y se prevé que llegue al país nórdico en las primeras horas del jueves.