Nicolás Maduro arremetió contra el Nobel a María Corina Machado y moviliza a su militancia

El Gobierno de Nicolás Maduro desató una ofensiva discursiva contra el Comité Noruego tras la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado , figura central de la oposición venezolana. Desde Caracas, las principales voces del oficialismo calificaron la ceremonia en Oslo como un “fracaso” y usaron el episodio para convocar a una masiva movilización.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez fue una de las más vehementes. En declaraciones transmitidas por la televisión estatal, ironizó sobre la ausencia de Machado en el acto y aseguró que el evento “parecía un velorio”, insistiendo en que el galardón está “desprestigiado”.

La líder opositora logró viajar a Europa, aunque no llegó a tiempo para la ceremonia; su hija, Ana Corina Sosa, fue quien recibió el premio en su nombre.

En su audio enviado al Nobel, Machado agradeció a quienes “arriesgaron sus vidas” para ayudarla a salir del país, donde permanecía en la clandestinidad desde que denunció fraude en las elecciones de 2024 y reivindicó el triunfo de Edmundo González Urrutia, presente en la ceremonia en Oslo. Su salida aún no fue esclarecida.

Las críticas oficialistas se multiplicaron. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, acusó al Instituto Nobel de premiar una figura “belicista”, aludiendo a los pedidos de Machado de una intervención militar estadounidense. “Pobre paz, pobre Nobel”, lamentó , mientras cuestionaba la trayectoria del premio y sus antecedentes.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, también se sumó a las embestidas. Describió la premiación como una “subasta al mejor postor” y convocó a una marcha chavista en el marco del aniversario de la Batalla de Santa Inés. La movilización buscó contraponer el “patriotismo” de la militancia oficialista con lo que el Gobierno considera una agenda “antinacional” de la oposición.

El mensaje de Nicolás Maduro a Washington

Maduro, que se incorporó a la manifestación por la tarde, volvió a utilizar el escenario para enviar un mensaje directo a Washington. Frente a una multitud, exigió el fin de la “intervención ilegal y brutal” de Estados Unidos y repitió su habitual diatriba contra las “guerras imperiales”, enumerando Vietnam, Irak, Afganistán y Libia mientras alternaba el inglés en su discurso.

En las calles, la marcha reunió a jóvenes, mujeres, trabajadores rurales y movimientos sociales que buscaban exhibir —según medios oficialistas— la “fuerza de la historia y el espíritu indomable de la patria”.