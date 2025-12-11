María Corina Machado confirmó que tuvo ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela

María Corina Machado explicó que dejó el país con ayuda americana, tras un año en clandestinidad, y aseguró que volverá cuando “sea el momento oportuno”.

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado reapareció públicamente en Oslo tras recibir el Premio Nobel de la Paz y confirmar que abandonó Venezuela en secreto con apoyo de Estados Unidos. Desde Noruega, afirmó que regresará al país cuando las condiciones lo permitan y llamó a “poner fin a la tiranía”.

La líder de la oposición, de 58 años, viajó a Oslo en estricta reserva después de más de un año oculta y pese a la prohibición de salida vigente desde hace una década. Declaró que el galardón lo recibe “en nombre del pueblo venezolano” y que su intención es llevarlo de vuelta al país caribeño cuando lo considere seguro. Aunque evitó revelar fechas, reiteró estar “muy esperanzada” sobre el futuro democrático de Venezuela.

María Corina Machado relató que pudo abandonar el territorio venezolano mediante una compleja ruta clandestina que incluyó una lancha hacia Curazao, según información difundida por la prensa internacional. También agradeció a quienes “arriesgaron sus vidas” para permitirle emprender el trayecto hacia Noruega, donde arribó pasada la medianoche del jueves tras un extenso viaje.

Reaparición de María Corina Machado La escape de María Corina Machado hacia Oslo coincide con un clima de fricción entre Venezuela y Estados Unidos, país que desde agosto mantiene desplegada una flotilla naval en el Caribe y el Pacífico para operaciones antinarcóticos. En ese contexto, el gobierno del presidente Nicolás Maduro acusa a Washington de buscar desestabilizar al país y apoderarse de sus recursos petroleros, mientras que la oposición insiste en la existencia de una crisis institucional prolongada.