Gripe A H3N2: cuál es el panorama en Mendoza y qué recomienda el Ministerio de Salud

Ante el incremento de casos de la gripe A H3N2 en Europa y Estados Unidos, desde el Ministerio de Salud de Mendoza aseguraron que actualmente no "existe evidencia de mayor gravedad ni riesgo aumentado para Argentina o Mendoza. Por lo pronto, confirmaron que no se registran casos ni en la provincia ni el país.

Sin embargo, este semana la Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó a los países de las Américas a ajustar sus planes de preparación y organización de los servicios de salud ante el avance de la temporada de mayor circulación de influenza y otros virus respiratorios en el hemisferio norte.

Mientras la OPS informa que la gripe A H3N2 no se ha detectado en Sudamérica al momento del último reporte regional elaborado el 4 de diciembre, en Canadá y Estados Unidos se ve el crecimiento progresivo de esta variante.

Andrea Falaschi , directora de Epidemiología de Mendoza, explicó que en el hemisferio norte se adelantó la circulación del virus ya que están ingresando al invierno, y resaltó la importancia de la vacunación contra influenza, covid - 19 y Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

"En el hemisferio norte se adelanta la circulación del virus por la estacionalidad, ya que ellos están ingresando al invierno. Tanto en Estados Unidos como en Europa la temporada de la gripe se adelantó tres semanas respecto de lo habitual. En esos países está circulando alrededor de un 50 por ciento el virus de la gripe A H3N2, que es un subtipo de gripe y un crecimiento progresivo del subclado K", inició la funcionaria.

Andrea Falaschi, directora de Epidemiología de Mendoza, confirmó que no hay casos de la gripe A H3N2 en la provincia.

Y agregó: "Esto ha generado alerta en estos países. Primero, porque se adelantó la circulación del virus y porque, en los tipos de gripe A y B, este subtipo es el 50 por ciento de lo que está circulando. Por ahora no hay registro de mayor gravedad; sí, de mayor contagiosidad y mayor transmisibilidad, por eso es muy importante mantener la inmunidad de las personas, sobre todo en aquellas que tienen factores de riesgo".

Las recomendaciones ante la alerta mundial

Si bien Falaschi precisó que se la gripe A H3N2 es un tipo nuevo que se está estudiando, expresó que por lo pronto no se ha visto mayor gravedad, aunque se estima que las personas que más riesgo tienen son los adultos mayores, niños, personal de salud expuesto a enfermedades respiratorias, y personas con enfermedades crónicas.

"Todos estos grupos tienen indicación de vacunación. Es muy importante que estos grupos estén vacunados, ya que la vacunación, se estima, protegería contra las formas graves, como la hospitalización", precisó la funcionaria.

Coronavirus Gripe.jpg La gripe A H3N2 ya se propagó en varias partes del mundo, aunque no presenta mayores complicaciones en personas vacunadas

Además, sumó que este subtipo está circulando en el hemisferio norte junto a otros virus, como el COVID y el virus sincicial respiratorio, por lo cual es muy importante que las personas tengan sus esquemas de vacunación al día para esas enfermedades.

Desde el Ministerio de Salud se recomienda a la población:

Vacunarse contra la influenza , especialmente personas mayores de 65 años, embarazadas, niños de 6 a 24 meses y personas con factores de riesgo. Recordar que es obligatoria la vacunación del personal de salud.

, especialmente personas mayores de 65 años, embarazadas, niños de 6 a 24 meses y personas con factores de riesgo. Recordar que es obligatoria la vacunación del personal de salud. Mantener hábitos de prevención: lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes.

Ante síntomas respiratorios (fiebre, tos, malestar), evitar concurrir a actividades laborales o escolares y consultar al sistema de salud.

Qué se sabe de la gripe A H3N2

Se estima que la gripe A H3N2 no presenta mayor gravedad individual en personas vacunadas, aunque especialistas remarcan que su capacidad de evasión inmunitaria facilita una propagación más amplia, incluso en poblaciones con dosis recientes.

Los equipos médicos describen escenas de elevada demanda: pasillos con pacientes en espera, urgencias saturadas y planteles exhaustos. La simultaneidad de virus respiratorios implica circuitos separados, pruebas combinadas y reorganización de camas, lo que incrementa la presión operativa.

Entre los síntomas reportados destacan:

Fiebre súbita.

Dolores musculares intensos.

Tos seca.

Fatiga marcada.

En algunos casos, diarrea o molestias abdominales.

En menores de edad, se agrega dolor de oído, entre otros síntomas.

En tanto, expertos advierten que la gripe A H3N2 puede confundirse con el COVID-19, por lo que recomiendan pruebas diagnósticas combinadas.