Colegio Santa María: alumnos y padres comenzaron las tareas de limpieza
En total, fueron 115 alumnos de 5º año de la secundaria del colegio Santa María. Este viernes después de las 8 empezaron a llegar los alumnos y también algunos de los padres de los menores sancionados.
El colegio Santa María de Godoy Cruz estuvo en el centro de la escena la semana pasada cuando 115 alumnos de 5° año de la secundaria fueron sancionados con 20 amonestaciones cada uno por hacer destrozos en la escuela el 27 de noviembre en forma de protesta porque los directivos decidieron conmutar las faltas el último día de clases.
Junto con la notificación de las 20 sanciones, los padres recibieron un plan de trabajo al que los estudiantes tenían la opción de acceder y lograr de esta forma achicar el castigo a 16 amonestaciones. Si cumplen el 100 por ciento del plan, la mayoría de los alumnos evita quedarse libre. Este viernes todos los alumnos sancionados se hicieron presentes para comenzar con los trabajos. En algunos casos fueron los padres a cumplir con estas tareas.
Limpieza en el colegio Santa María
Según la resolución 065-REC-2025, el plan de trabajo es una instancia reparadora que incluye actividades comunitarias, pedagógicas y de servicio institucional que empezó hoy y se extenderá hasta el 18 de diciembre.
Cada alumno tiene los elementos el día que corresponde. Está previsto que cada grupo no supere los 10 estudiantes y que esté coordinado por un docente o preceptor.
Las jornadas serán de 8 a 12.30 y tendrán un solo recreo de 10 a 10.30. Para cumplir con el plan, los alumnos deberán asistir todos los días y si están enfermos, en su lugar deberá ir su mamá, papá o adulto responsable. Durante las cinco jornadas no podrán usar los teléfonos y si lo utilizan quedará sin efecto el beneficio del plan de trabajo.
Entre las tareas están: limpiar paredes, bancos, ordenar los materiales de Educación física, canchas y espacios comunes, clasificar donaciones, forrar y etiquetar cajas, hacer botas navideñas, y carteles de bienvenida.
Además, el último día deberán preparar un desayuno para compartir con el personal de mantenimiento y limpieza. Durante ese momento, deberán hacer llegar disculpas públicas de forma oral o escrita.
Reclamos, destrozos y sanciones
El jueves 27 de noviembre en la mañana, los alumnos de 5º año de la secundaria rompieron las hojas de sus carpetas y las arrojaron en los pasillos y el patio interno del establecimiento escolar. Además, mancharon paredes, pintaron pizarrones, arrojaron un parlante por una ventana y destrozaron maquetas de los estudiantes de la carrera de Diseño que cursan en las aulas del 4º piso en el turno tarde.
Finalmente, se supo que los desmanes no fueron parte de un festejo de fin de ciclo lectivo, sino que se trató de una protesta desmedida ante la negativa de las autoridades del colegio Santa María de liberar las faltas el último día de clases. Los estudiantes querían hacer festejos particulares y no asistir a la escuela el último día.