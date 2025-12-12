Colegio Santa María: alumnos y padres comenzaron las tareas de limpieza

En total, fueron 115 alumnos de 5º año de la secundaria del colegio Santa María. Este viernes después de las 8 empezaron a llegar los alumnos y también algunos de los padres de los menores sancionados.

El colegio Santa María de Godoy Cruz estuvo en el centro de la escena la semana pasada cuando 115 alumnos de 5° año de la secundaria fueron sancionados con 20 amonestaciones cada uno por hacer destrozos en la escuela el 27 de noviembre en forma de protesta porque los directivos decidieron conmutar las faltas el último día de clases.

Junto con la notificación de las 20 sanciones, los padres recibieron un plan de trabajo al que los estudiantes tenían la opción de acceder y lograr de esta forma achicar el castigo a 16 amonestaciones. Si cumplen el 100 por ciento del plan, la mayoría de los alumnos evita quedarse libre. Este viernes todos los alumnos sancionados se hicieron presentes para comenzar con los trabajos. En algunos casos fueron los padres a cumplir con estas tareas.

Así llegan los alumnos para comenzar los trabajos de reparación para reducir la sanción qué les fue aplicada.



En algunos casos han llegado los padres en lugar de los jóvenes ya que se trata de una tarea comunitaria.@mdz_radio pic.twitter.com/iBs2C8I10w — Joaquin (@JoaqMoreno) December 12, 2025 Limpieza en el colegio Santa María Según la resolución 065-REC-2025, el plan de trabajo es una instancia reparadora que incluye actividades comunitarias, pedagógicas y de servicio institucional que empezó hoy y se extenderá hasta el 18 de diciembre.

Cada alumno tiene los elementos el día que corresponde. Está previsto que cada grupo no supere los 10 estudiantes y que esté coordinado por un docente o preceptor.

Los alumnos de 5º año del colegio Santa María Los alumnos de 5º año del colegio Santa María filmaron la lluvia de papales. Las jornadas serán de 8 a 12.30 y tendrán un solo recreo de 10 a 10.30. Para cumplir con el plan, los alumnos deberán asistir todos los días y si están enfermos, en su lugar deberá ir su mamá, papá o adulto responsable. Durante las cinco jornadas no podrán usar los teléfonos y si lo utilizan quedará sin efecto el beneficio del plan de trabajo.