Colegio Santa María: el dato secreto del último día de clases de los alumnos de 5º año

Los desmanes protagonizados por los alumnos de 5º año del colegio Santa María la semana pasada alcanzaron relevancia nacional. Tras los daños e insultos, 115 estudiantes recibieron 20 amonestaciones cada uno . Ahora, se conoció un detalle revelador del último día de clases .

El jueves 27 de noviembre en la mañana, los alumnos de 5º año de la secundaria rompieron las hojas de sus carpetas y las arrojaron en los pasillos y el patio interno del establecimiento escolar. Además, mancharon paredes, pintaron pizarrones, arrojaron un parlante por una ventana y destrozaron maquetas de los estudiantes de la carrera de Diseño que cursan en las aulas del 4º piso en el turno tarde.

Finalmente, se supo que los desmanes no fueron parte de un festejo de fin de ciclo lectivo, sino que se trató de una protesta desmedida ante la negativa de las autoridades del colegio Santa María de liberar las faltas el último día de clases. Los estudiantes querían hacer festejos particulares y no asistir a la escuela el último día.

Ante el escenario de descontrol, el equipo directivo, docentes y preceptores identificaron a 115 alumnos que participaron el jueves de los desmanes y los sancionaron con 20 amonestaciones a cada uno por no respetar el reglamento interno del colegio Santa María .

Alumnos del último año del colegio Santa María rompieron hojas y las tiraron al patio interno de la institución.

Además, los directivos propusieron un plan de trabajo voluntario de una semana en el que los estudiantes deberán limpiar bancos, paredes, armar cajas con donaciones, botas navideñas y hacer el desayuno a los celadores. A los alumnos que cumplan con el plan se les reducirán de 20 a 14 las amonestaciones y dejarán de estar en condición de libres.

colegio santa maria daños 5

El dato secreto del último día

En las últimas horas, se conoció un detalle revelador del último día de clases del colegio Santa María que dejó perplejos a los padres de otros cursos: la escuela había planeado un asado y juegos para los alumnos de 5º año.

“Los festejos con los alumnos del último año estaban previstos para el 5 de diciembre. Se les iba a hacer un asado grupal, con juegos y torneos de truco”, comentó a MDZ el representante legal del colegio Santa María, Juan Andrés Torrecilla.

“Era una jornada de esparcimiento a cargo de la institución. Hasta se les había informado que ese día iban a poder hacer la chaya en el playón de deportes”, cerró.