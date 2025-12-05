La UTA ratificó el paro parcial de colectivos: qué líneas se verán afectadas en el AMBA

La Unión Tranviarios Automotor ( UTA ) ratificó que este viernes 5 de diciembre habrá “abstención de tareas” en aquellas líneas de colectivos que aún no depositaron los sueldos. La medida, de concretarse, podría dejar sin servicio a cientos de miles de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ).

El gremio publicó un comunicado en el que confirmó que los trabajadores se presentarán en las cabeceras, pero si los haberes no están acreditados no prestarán servicio. Las líneas afectadas incluyen más de 150 ramales, entre ellas la 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 29, 33, 37, 39, 45, 47, 53, 59, 61, 68, 70, 86, 88, 95, 96, 102, 109, 110, 113, 118, 126, 132, 140, 148, 151, 152, 159, 160, 169, 172, 174, 180, 184, 203, 214, 218, 236, 247, 257, 269, 273, 277, 281, 284, 291, 297, 306, 314, 320, 324, 328, 343, 350, 372, 382, 390, 395, 406, 414, 422, 430, 436, 440, 443, 461, 463, 464, 500, 502, 506, 518, 520, 522, 527, 603, 620, 622, 628 y 740.

Desde el sector empresario transmitieron que existe “un panorama controlado”, ya que la mayoría de las compañías mantiene diálogo abierto con el gremio y espera cumplir con los pagos. Sin embargo, reconocen que algunas líneas aún podrían sufrir interrupciones por demoras en la acreditación de salarios.

El vocero de la UTA, Mario Calegari, explicó que parte de las empresas ya cumplió con los depósitos, mientras que otras no han logrado completar el pago. “Los trabajadores van a presentarse, pero si la plata no está depositada, no van a salir los servicios”, sostuvo en diálogo con TN.

En el AMBA circulan alrededor de 200 líneas que transportan unos 9 millones de pasajeros diarios, buena parte de los cuales puede verse afectada. El conflicto se enmarca en un escenario económico adverso para las empresas, que advierten desde hace semanas que no cuentan con fondos suficientes para afrontar salarios y aguinaldos.

Durante la jornada, algunas compañías realizaron los pagos, pero otras mantienen atrasos que acrecientan la incertidumbre. “El salario es necesario. Si aparece la plata, trabajamos normalmente. Si no, habrá retención de tareas”, reiteró Calegari.

Advertencias previas y postura del gremio

La UTA había anticipado el 20 de noviembre que aplicaría retenciones en las empresas que no cumplieran con los pagos antes del cuarto día hábil de diciembre, tal como marca la ley. En su comunicado más reciente, el sindicato expresó “apoyo absoluto” a las medidas necesarias para enfrentar “la grave situación generada por la posible falta de pago de salarios”, reclamando la acreditación inmediata y una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo.

El rol de subsidios, tarifas y los costos crecientes

Las cámaras empresarias, por su parte, justifican la demora por el aumento de costos y la reducción progresiva de subsidios. La AAETA afirmó que la tarifa técnica reconocida en el AMBA es de $1.092, aunque estiman que la tarifa real sin subsidio sería de $1.713. Sostienen además que el incremento del 912% del costo del pasaje durante la gestión de Javier Milei complicó aún más la ecuación económica del sector.

El Ministerio de Transporte recordó que continúan vigentes la Tarifa Social Federal y el sistema RED SUBE en líneas nacionales y de la Ciudad, aunque la Provincia ya no mantiene los beneficios. Mientras tanto, el salario promedio de un chofer ronda los $1.500.000, cifra que el gremio considera insuficiente frente a la inflación.