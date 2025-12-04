Paro de colectivos: los empresarios creen que puede llegar a haber un acuerdo antes del viernes
La UTA advirtió un posible paro por falta de pago, mientras el Gobierno aumentó 15% los subsidios y las empresas aseguran que el servicio será mayormente normal.
La advertencia de la UTA sobre un paro de colectivos para este viernes reactivó la tensión en el sistema de transporte, luego de que las empresas señalaran demoras en el pago de subsidios y dificultades para afrontar salarios.
El Gobierno oficializó un aumento del 15%, mientras las cámaras empresarias aseguran que la mayoría de las líneas funcionará con normalidad.
Las negociaciones entre el gremio y las compañías continúan abiertas ante la exigencia del pago completo de los sueldos de noviembre. La UTA sostuvo que, si no se acreditan las remuneraciones, el servicio podría quedar totalmente paralizado en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Advertencia sindical y dudas sobre la acreditación salarial
El gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) reiteró que la situación salarial es su principal preocupación. Reclama que los haberes se cancelen sin cuotas y anticipa que el conflicto podría agravarse si no se garantiza la acreditación del medio aguinaldo. La organización sindical insistió en que las demoras generan un escenario de incertidumbre entre los choferes.
Según la UTA, centenares de líneas nacionales que conectan diariamente el Conurbano con la Ciudad de Buenos Aires podrían verse afectadas. La entidad explicó que el paro se activaría únicamente si las empresas no cumplen con los compromisos salariales pautados.
Posición empresarial y efecto del ajuste de subsidios
Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) señalaron que la mayoría de las compañías operará con normalidad. Fuentes de la cámara confirmaron que lograron garantizar los pagos tras la oficialización del ajuste del 15% en las subvenciones. Afirmaron que, "salvo alguna empresa puntual, la gran mayoría va a estar funcionando mañana sin problema".
Las empresas venían alertando sobre dificultades financieras y la posibilidad de desdoblar salarios. Indicaron que la actualización de compensaciones económicas era necesaria para sostener costos operativos y cumplir con las obligaciones laborales.