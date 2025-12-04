Paro de colectivos: los empresarios creen que puede llegar a haber un acuerdo antes del viernes

La UTA advirtió un posible paro por falta de pago, mientras el Gobierno aumentó 15% los subsidios y las empresas aseguran que el servicio será mayormente normal.

La UTA advirtió por un posible paro de colectivos pero empresarios expresarón que "el panorama está controlado".

La advertencia de la UTA sobre un paro de colectivos para este viernes reactivó la tensión en el sistema de transporte, luego de que las empresas señalaran demoras en el pago de subsidios y dificultades para afrontar salarios.

El Gobierno oficializó un aumento del 15%, mientras las cámaras empresarias aseguran que la mayoría de las líneas funcionará con normalidad.

Las negociaciones entre el gremio y las compañías continúan abiertas ante la exigencia del pago completo de los sueldos de noviembre. La UTA sostuvo que, si no se acreditan las remuneraciones, el servicio podría quedar totalmente paralizado en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Advertencia sindical y dudas sobre la acreditación salarial El gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) reiteró que la situación salarial es su principal preocupación. Reclama que los haberes se cancelen sin cuotas y anticipa que el conflicto podría agravarse si no se garantiza la acreditación del medio aguinaldo. La organización sindical insistió en que las demoras generan un escenario de incertidumbre entre los choferes.

Según la UTA, centenares de líneas nacionales que conectan diariamente el Conurbano con la Ciudad de Buenos Aires podrían verse afectadas. La entidad explicó que el paro se activaría únicamente si las empresas no cumplen con los compromisos salariales pautados.