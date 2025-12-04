Mendoza, crece exportación de bandas de ladrones sin verguenza

La sección mendocinos por el mundo en lo que va de la semana no es de lo más aconsejable en ningún aspecto: ni siquiera en interiorizarse en el trazado de un plan exitoso o por lo menos algo ingenioso de estas bandas de ladrones que tiene una debilidad inusual por los shoppings.

Todos más o sabemos que 5 flacos nacidos y criados y viviendo en Mendoza fueron a una despedida de soltero en Miami y que todo terminó con el quinteto en prisión.

No era ninguna cámara oculta para Marcelo Tinelli. Fue, cómo decirlo, una travesura de cinco adultones pueblerinos . Una mala jugada, un pésimo plan para caracterizarlos como amigos de lo ajeno y un papelón vergonzante.

Mecheros del Tercer Mundo en el Primer Mundo canchereando la seguridad.

Hoy, en San Juan, condenaron a otro quinteto de mendocinos por el mundo, en este caso la mayoría mendocinas (4 de 5), juzgadas por mecheras de shopping, lo que a esta altura es un género delictivo que pone a Mendoza al tope del ránking en esta modalidad.

Se estima que el monto de lo robado es menor a los 2 mil dólares.

Pero no es lo único vergonzoso para Mendoza y la gran mayoría de los mendocinos: en el medio de ambas noticias también producimos novedades que traspasan las fronteras, como las exportaciones cada vez más alicaídas de esta provincia.

Se trata de un grupo de padres indignados que se agolparon frente a un colegio, al que sus hijos destrozaron horas antes, en una acción inexplicable.

Los padres no aparecieron tan indignados con sus hijos, sino con las medidas tomadas por la autoridad educativa. Todo bastante al revés de un cuento lógico.

Mendoza en algunos aspectos está saliendo de cierta cordura. Y ya no sorprende tanto ni siquiera una adolescente portando y amenazando con una arma a sus compañeros y profesores.

Hay una crisis en Mendoza, de escala preocupante, a veces tan invisible como profunda. Escasean los valores, las buenas causas, el desafío ante una naturaleza hostil. Estos mendocinos tiran por la borda lo que muchos hacen, piensan, elaboran y construyen con ahínco, voluntad y buena fe.

En todas partes las conductas desviadas son motivo de interés y noticias.

Mendoza hoy carece de educación, de cultura, de creatividad, de vuelo.

En el Gran Mendoza, sin ir más lejos, existen más casinos que museos. Y eso es más que un dato. La historia de este lugar es sumamente rica y provechosa.

Lamentable lo de estos ladrones de vuelo bajo, los estudiantes rompe todo y los padres permisivos y enojados erróneamente.

Nos avergüenzan. Hieren el orgullo de un lugar en el que se planeó la libertad del país. José de San Martín no es una avenida. Fue un hombre que dejó todo por la libertad, la grandeza y la prosperidad.

Ahí está la Mendoza con la que soñamos, pese a los sin verguenza.