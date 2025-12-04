Multa millonaria para un conductor que provocó destrozos en San Rafael

El Municipio de San Rafael emitió una resolución contundente tras un siniestro vial ocurrido en el Paseo Pellegrini. Un automovilista provocó destrozos estimados en más de ocho millones de pesos y deberá asumir el pago total. La cifra surge de un relevamiento técnico que valoró los elementos afectados y definió el monto final. La decisión oficial busca resguardar los bienes públicos y marcar una línea firme ante hechos similares.

El área de Obras Públicas detalló las pérdidas generadas durante el incidente. Se constató la rotura de tres luminarias con base cónica, valuadas en más de dos millones cuatrocientos mil pesos cada una, lo que representa el mayor porcentaje de los daños. También se registró la destrucción de seis pretiles con cabezal de aluminio, con un costo individual que supera los ciento veinte mil pesos. El cálculo incluye instalación y reemplazo de estructuras, lo que eleva el total de la reparación.

Con ese informe como referencia, Asuntos Legales notificó al conductor involucrado. La comuna le exige abonar $8.088.000 dentro de un plazo de cinco días hábiles. La intimación se entregó de manera formal en su domicilio, dejando asentado el compromiso económico. El vehículo implicado es un Citroën Xsara Picasso y el expediente quedó en manos de la administración municipal.

Autoridades remarcaron que el objetivo principal es proteger el patrimonio de todos los vecinos. Sostienen que la multa repara el daño material y desalienta maniobras irresponsables en espacios urbanos. El Paseo Pellegrini es uno de los sectores más transitados de San Rafael y su mantenimiento exige inversión constante. Cualquier incidente tiene un impacto directo en la imagen y el uso cotidiano del lugar.