Calor, tormentas y posible granizo: el pronóstico para el fin de semana largo en Mendoza

El alerta amarilla por tormentas incluye a San Carlos, Tunuyán,Tupungato, Luján de Cuyo, Junín, Rivadavia, Las Heras, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú. “El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en períodos cortos”, dice el alerta.

El pronóstico indica que las temperaturas superarán los 30ºC al menos hasta el sábado.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual. Se espera que los mayores acumulados de precipitación sean hacia la tarde/noche del día sábado 6 de noviembre. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve”, agrega.

A las 16, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso a muy corto plazo para la zona central de San Rafael por tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo.

Entre las medidas de protección el organismo nacional recomienda retirar y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, cerrar puertas y ventanas, no salir de las casas, alejarse de artefactos eléctricos, buscar refugio en edificios o autos cerrados, evitar playas, ríos, lagunas y piletas por el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

celda de granizo en San Rafael Supercelda de granizo en San Rafael. Contingencias Climáticas

El pronóstico para Mendoza

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, se esperan tormentas para esta noche. El viernes continuará caluroso e inestable con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche. La máxima será de 36ºC y la mínima de 22ºC.

El sábado estará parcialmente nublado con lluvias y tormentas. Se espera un descenso de la temperatura y tiempo ventoso. La máxima será de 31ºC y la mínima de 21ºC.

El domingo el pronóstico indica que estará nublado con lluvias y tormentas, descenso de la temperatura, tiempo ventoso. La máxima será de 25ºC y la mínima de 14ºC. El lunes, las condiciones meteorológicas mejorarán, estará algo nublado con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. La máxima será de 29ºC y la mínima de 14ºC.

Los últimos registros de granizo en Mendoza

Granizo en San Martín

Granizo en Ciudad