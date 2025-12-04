Qué buscaron los argentinos en 2025 en Google: del calor extremo al regreso de El Eternauta

La radiografía de las búsquedas de los argentinos del año arma una especie de diario íntimo colectivo. No está escrito en papel, pero refleja qué temas nos preocuparon, qué partidos vibramos, a qué personajes quisimos seguir de cerca y qué historias ficcionales elegimos para escapar un rato de la realidad.

El listado de 2025 combina fútbol de elite, clima extremo, elecciones, paros, figuras del espectáculo y series que se volvieron conversación obligada. Una mezcla muy argentina, donde la pasión convive con la crisis y la nostalgia.

El deporte volvió a ocupar un lugar central. El Mundial de clubes encabezó tanto el ranking general como el de acontecimientos, prueba de cuánto pesa aún el sueño de ver a los equipos argentinos medirse con las potencias europeas. También aparecieron con fuerza el campeonato juvenil Sub 20, las eliminatorias rumbo al próximo Mundial y la Champions League, que ya se sigue casi como un torneo local.

En paralelo, los encuentros más buscados muestran la escala de esa fiebre . El superclásico entre Boca y River figura en primer plano, pero comparte atención con duelos internacionales como Argentina–Brasil o Argentina–Colombia, y con cruces que mezclan historias: River frente a Platense, Racing contra River, Boca frente a Independiente o incluso un partido con el Bayern Múnich. Hasta Barracas Central se ganó un lugar en la lista, reflejo de cómo cada fecha puede convertirse en tendencia. A ese mapa se suma PSG, siempre asociado al brillo europeo, y el crecimiento de Franco Colapinto, que llevó el nombre argentino al universo del automovilismo internacional y se instaló entre las búsquedas de personas más repetidas en Google.

La agenda pública también dejó su huella. El calor excesivo aparece tanto entre las consultas generales como entre los acontecimientos, señal de que el clima dejó de ser un tema de conversación liviano para volverse preocupación concreta. Algo similar se ve con la inundación en Bahía Blanca, que disparó búsquedas urgentes sobre daños, causas y asistencia.

En el terreno político, el padrón electoral volvió a ser una palabra clave. No se trata solo de saber dónde votar: detrás de cada consulta hay dudas sobre documentos, cambios de domicilio y participación. Las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires ocuparon un capítulo especial del año, así como el paro general del 10 de abril, que dominó titulares y también el interés digital de quienes buscaron en Google qué gremios se sumaban, qué servicios se afectaban y cómo se organizaba la jornada. El Hot Sale, por su parte, mostró la cara consumista del país: descuentos, cuotas, celulares y electrodomésticos se mezclaron entre las búsquedas de Google de oportunidad en medio de la inflación.

Personajes, homenajes y cultura pop

El listado de nombres propios arma otro relato. En el rubro de personas, Franco Colapinto lidera, seguido por Thiago Medina, Cristina Fernández de Kirchner, Julieta Prandi, el cardenal Robert Prevost, el futbolista Ander Herrera, la cantante Dua Lipa y figuras del espectáculo local como Mercedes Oviedo, Cris Morena y Karen Reichhardt. Son mundos distintos que se cruzan en la misma pantalla: política, deporte, farándula y música global.

La categoría “In memoriam” suma una capa emotiva y también polémica. Allí aparecen el Papa Francisco, la boxeadora “Locomotora” Oliveras, el músico Ozzy Osbourne, actores como Michelle Trachtenberg, Diane Keaton y Robert Redford, el técnico Miguel Ángel Russo, el humorista Toti Ciliberto y el nombre de Diego Jota. Rumores, homenajes, noticias falsas y despedidas reales se mezclan en un mismo paquete de consultas, reflejo de un tiempo en el que la muerte, la salud y los estados de cada famoso se siguen en vivo.

El entretenimiento tuvo su propio podio. La nueva versión de El Eternauta lideró el interés, confirmando el peso del cómic y la ciencia ficción en la memoria colectiva argentina. La acompañaron títulos como En el barro, Homo Argentum, Anora, Nosferatu, una nueva entrega de Destino final y la saga animada de Cómo entrenar a tu dragón. También reapareció la serie coreana del calamar, que demostró que los fenómenos globales pueden tener varias vidas. Entre ficción histórica y terror, dramas juveniles y producciones locales, las búsquedas armaron una cartelera variada, atravesada por la nostalgia y por el deseo de entender la Argentina a través de sus relatos.

En conjunto, el mapa de 2025 habla de un país que mira fútbol casi como religión, se angustia por el clima, discute política, se organiza frente a paros y elecciones, se emociona con sus ídolos y se refugia en las pantallas. Las tendencias del buscador no son solo una curiosidad tecnológica: funcionan como espejo de lo que pensamos, tememos y soñamos cuando nadie nos ve, pero el historial de nuestro dispositivo guarda todo.