Biodescodificación: el significado emocional de los dolores menstruales

La biodescodificación propone una mirada alternativa a la medicina encontrando en las emociones el significado y origen de las enfermedades.

La dismenorrea o dolor menstrual afecta a muchas mujeres en todo el mundo. Sin embargo, más allá de los tratamientos médicos hay enfoques como la biodescodificación que exploran las raíces emocionales de este malestar ofreciendo herramientas complementarias para su manejo.

Biodescodificación Desde la mirada de la biodescodificación los dolores menstruales son la manifestaciones de problemas emocionales relacionados con la feminidad, autoaceptación y la sexualidad.

Esta perspectiva atribuye un significado a estas emociones y señala que algunos de los conflictos emocionales que se asocian con el dolor menstrual incluyen: el rechazo a la feminidad o del propio cuerpo, enfado con uno mismo, conflictos hormonales relacionados con la identidad de género.

Según la biodescodificación, estos conflictos al no ser resueltos pueden generar un estrés crónico que se somatiza en el sistema reproductor manifestándose como dolor.