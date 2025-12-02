Biodescodificación: el significado emocional que esconden las anginas

Es posible sanar a través de la resolución de las emociones, señala la biodescodificación, que busca el significado detrás de las enfermedades.

Desde la perspectiva de la biodescodificación la inflamación de las anginas (amigdalitis) son una manifestación del cuerpo tras un conflicto emocional que no pudo ser resuelto. La corriente aporta otro significado y señala que la garganta está ligada a la capacidad de “tragar” lo que se necesita.

Biodescodificación y emociones La biodescodificación señala que el resentir de las anginas es: “No puedo atrapar, me han quitado el pedazo". Ese “bocado” no necesariamente es comida, puede ser una metáfora de aquello que la gente percibe como valioso o necesario.

Por otra parte, el resentir asociado a esta afección es que se da en personas que le han quitado o le han impedido conseguir algo que es vital para su bienestar. Puede tratarse de la falta de amor o de afecto. También sentir que una oportunidad económica que estaba a punto de ser lograda se esfuma rápidamente.

De alguna manera, la biodescodificación señala que cuando la persona no logra "tragar" o "atrapar" el bocado, o si siente que lo perdió, el cuerpo puede manifestar la frustración y la rabia en la garganta, inflamando las anginas

Para poder sanar, la biodescodificación propone que el individuo tenga un cambio de conciencia, más allá del tratamiento médico. Esta corriente no es científica, por eso siempre se recomienda acudir al médico ante enfermedades.