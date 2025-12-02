Limpieza: el truco casero para limpiar la orina de las mascotas y eliminar el mal olor
La limpieza de la orina puede ser más sencilla con productos como vinagre y bicarbonato de sodio que desinfectan y eliminan malos olores.
Tener mascotas en el hogar es una gran alegría y compañía, sin embargo el problema llega cuando comienzan a orinar en el interior. Por suerte existe un truco casero de limpieza para terminar con el mal olor que dejan.
Limpieza
Además del trapeado de la zona orinada, se puede preparar una mezcla de limpieza muy efectiva que no solo terminará con los malos olores sino que actuará como un gran desinfectante. Este truco no solo limpia la mancha, sino que ataca las bacterias causantes del mal olor, dejando tu hogar fresco e higienizado.
Para llevar adelante esta fórmula la clave está en combinar el poder desodorizante del bicarbonato de sodio con las propiedades desinfectantes y ácidas del vinagre blanco.
En un recipiente habrá que mezclar tres cucharadas de bicarbonato de sodio, una taza de agua tibia y media taza de vinagre blanco de limpieza. Mezclar hasta que todos los ingredientes estén integrados.
Una vez lista la fórmula se coloca un papel absorbente para quitar la orina y se rocía la mezcla por la zona donde hay orina. Luego trapear y repetir el proceso.
Esta mezcla es tan efectiva porque desodoriza e Higieniza, limpia profundamente y además se trata de una solución segura para las mascotas.