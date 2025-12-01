Limpieza: el truco infalible para dejar el microondas como nuevo

La limpieza del aparato es importante porque con el uso diario acumula suciedad. El limón y el vinagre son la clave.

El microondas es uno de los electrodomésticos que más se usa en el hogar, por eso realizar una limpieza profunda del aparato siempre es importante. La grasa y los restos de comida se adhieren con facilidad y son difíciles de remover.

Limpieza: paso a paso La solución para esta limpieza está en la despensa. El dúo de agua y limón hace que se forme un potente desengrasante dejando un aroma fresco en lugar de olor a comida.

El producto ideal para la limpieza del microondas. Foto: Shutterstock Una limpieza fácil y económica. Foto: Shutterstock Para eso se llena un recipiente para microondas con una taza de agua y se corta un limón por la mitad. Luego exprimir el jugo dentro del agua y dejar las cáscaras dentro del recipiente.

Cuando la preparación está lista se calienta a máxima potencia de tres a cinco minutos hasta que el agua hierva y el vapor empañe las paredes interiores del microondas. Luego dejar el recipiente dentro con la puerta cerrada durante cinco minutos para que afloje la grasa.

Para la limpieza final hay que retirar el recipiente limpiando luego el interior con un paño o esponja suave. En pocos minutos se podrá retirar la suciedad sin necesidad de frotar con fuerza.