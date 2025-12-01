Limpieza: el truco para limpiar la campana de la cocina con un desengrasante natural

Es posible preparar un desengrasante natural con limón, que por su contenido de ácido cítrico hace milagros en el mundo de la limpieza.

En el mundo de la limpieza el limón es mucho más que un cítrico. Puede actuar como un desengrasante natural por su alto contenido de ácido cítrico que lo convierte también en un desinfectante y abrillantador. Ideal para no gastar dinero.

Limpieza Para preparar el desengrasante se necesitará una taza de agua, media taza de vinagre blanco y una cucharada de bicarbonato de sodio.

En un recipiente se coloca la mezcla de agua y vinagre y después se añade el zumo de un limón recién exprimido. Incorporar lentamente el bicarbonato de sodio y la mezcla comenzará a burbujear por la reacción de los ingredientes usados.

Este desengrasante natural es muy potente para la limpieza del aluminio el acero inoxidable, los azulejos, los sanitarios, plásticos y cristales, entre otras cosas.

Para la limpieza de la campana de la cocina el desengrasante es muy recomendado. Primero se retiran los filtros y se pulverizan con el líquido preparado. Luego con un paño se limpia el resto usando el desengrasante y un poco de agua tibia para que se desprenda la suciedad.