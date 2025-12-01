Sueños: el verdadero significado de soñar con lagartijas

Los sueños tienen un mensaje para las personas por eso es importante intentar entender el significado a través de un análisis.

Los sueños pueden tener varios significados y a veces es necesario sentarse a analizar el mensaje que envía el subconsciente en el mundo onírico. A veces son agradables y en ocasiones se transforman en pesadillas difíciles de sobrellevar.

Sueños con lagartijas Los animales en los sueños tienen un simbolismo y un significado. En el caso de las lagartijas es una muestra del carácter racional del soñador, pero también de sus debilidades.

Dormir Bien-Samsung Galaxy Watch8 - Interna 2 Hay que prestar atención a los sueños. Las lagartijas son un símbolo del carácter racional en contraposición a la impulsividad. Es posible que haya llegado al sueño para advertirle al soñador que tal vez es muy racional y que tiene los pies sobre la tierra en exceso. Quizás deban sumar un poco de espontaneidad a su vida.

Lo cierto es que hay otra interpretación negativa de este sueño y es que a veces la lagartija aparece en los sueños de las personas que se han quedado sin ilusiones, que no tienen aspiraciones y se sienten vacías. Es un momento que se da cuando las personas están próximas a la depresión.

Por otra parte, el sueño con lagartijas habla de personas con capacidad de adaptación haciendo referencia a la habilidad de esos animales para sobrevivir en un entorno hostil.