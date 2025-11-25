Sueños: el significado que se esconde detrás de soñar con una inundación

El significado de los sueños puede ser muy amplio, por eso hay que prestar atención a algunos detalles para entenderlos.

Los sueños a veces pueden generar angustia cuando se trata de desastres naturales que nadie puede evitar. Este tipo de sueños muestra la debilidad del ser humano frente a la naturaleza y frente al destino en algunos casos.

Sueños Sin embargo, estos sueños con fenómenos naturales pueden tener distintos significados. Uno de los más frecuentes es cuando se produce una inundación. Esto supone un exceso de agua, se trata de un desbordamiento y ese es el significado del sueño.

Inundaciones en Carlos Casares - Portada Los sueños traen un mensaje del subconsciente. Al soñar con una inundación puede ser que la persona esté tapada de responsabilidades y se sienta incapaz de abordarlas. Opresión y agobio son las emociones que transmite este sueño.

También la salud y la economía se ven reflejadas en este sueño y se trata de un mal augurio porque anuncia pérdidas de dinero, problemas laborales y enfermedades.

En tanto, a veces hay que prestar atención a algunos detalles para entender el significado concreto. Si el agua de la inundación está sucia se trata de problemas emocionales personales, mientras que si arrastra alguien se está aprovechando del soñador.