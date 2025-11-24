Limpieza: el truco casero para quitar las manchas amarillas de las almohadas
Es necesario realizar la limpieza cada cierto periodo. El vinagre y el agua oxigenada son la clave de este trabajo.
Los expertos en limpieza revelaron un método casero, rápido y efectivo con ingredientes comunes para quitar las manchas amarillas y el moho de las almohadas. En simples pasos volverán a su blanco original.
Limpieza: paso a paso
Para este truco de limpieza la clave es el vinagre blanco que es un desinfectante y desodorizante natural y el agua oxigenada, un poderoso blanqueador. Estos productos juntos, atacan las proteínas y los hongos que causan las manchas y el mal olor.
Para eso se necesita una toalla limpia y se vierte sobre ella una cantidad generosa de vinagre blanco. Utilizar la toalla empapada en vinagre para humedecer la zona que presenta manchas amarillas o moho.
Luego en un recipiente se mezcla un poco de agua oxigenada con agua tibia. Empapar nuevamente la toalla con la solución de agua oxigenada y frotar enérgicamente. En pocos minutos las manchas habrán desaparecido.
Para finalizar la limpieza, una vez que las manchas hayan desaparecido, dejar que la almohada seque al aire libre. El sol ayudará a blanquear y a disipar completamente el olor a vinagre.