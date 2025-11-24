Limpieza: el truco casero para quitar las manchas amarillas de las almohadas

Es necesario realizar la limpieza cada cierto periodo. El vinagre y el agua oxigenada son la clave de este trabajo.

Las manchas amarillas en las almohadas son producto del sudor y saliva Foto: Shutterstock

Los expertos en limpieza revelaron un método casero, rápido y efectivo con ingredientes comunes para quitar las manchas amarillas y el moho de las almohadas. En simples pasos volverán a su blanco original.

Limpieza: paso a paso Para este truco de limpieza la clave es el vinagre blanco que es un desinfectante y desodorizante natural y el agua oxigenada, un poderoso blanqueador. Estos productos juntos, atacan las proteínas y los hongos que causan las manchas y el mal olor.

Las almohadas suelen tener manchas amarillas debido al sudor y la humedad Foto: Shutterstock Limpieza. Las almohadas suelen tener manchas amarillas debido al sudor y la humedad Foto: Shutterstock Para eso se necesita una toalla limpia y se vierte sobre ella una cantidad generosa de vinagre blanco. Utilizar la toalla empapada en vinagre para humedecer la zona que presenta manchas amarillas o moho.

Luego en un recipiente se mezcla un poco de agua oxigenada con agua tibia. Empapar nuevamente la toalla con la solución de agua oxigenada y frotar enérgicamente. En pocos minutos las manchas habrán desaparecido.