Limpieza: el truco infalible para dejar los cristales de los lentes impecables

Con una sencilla limpieza con jabón para platos se pueden dejar las gafas impecables para tener una excelente visión.

Las personas que usan lentes deben conocer una serie de trucos de limpieza que garantizan que los cristales siempre estén impecables. Además, estos trucos caseros prolongarán la vida útil de las gafas. Para eso se deben seguir simples pasos y económicos.

Limpieza de lentes En primer lugar, para una limpieza correcta, antes de tocar las gafas hay que enjuagarlas con agua tibia del grifo. Esto es crucial para eliminar el polvo y las partículas de suciedad que cuando se frotan en seco actúan como papel de lija y rayan el cristal.

A la hora de limpiar tus lentes, es posible que se rayen si no lo hacer correctamente. Foto: Shutterstock Una limpieza correcta los dejará listos para usar. Foto: Shutterstock Pero sin dudas que el gran secreto de este truco de limpieza está en el jabón para platos. Se coloca una pequeña gota de cada lado del cristal. El jabón debe ser suave libre de lociones, humectantes o desengrasantes agresivos. Con las yemas de los dedos frotar suavemente. Eso permitirá eliminar la grasa corporal y los residuos de maquillaje.

El paso siguiente es enjuagar las gafas para asegurarse de que no queden restos de jabón porque los residuos pueden dejar manchas al secarse. Luego sacudir el exceso de agua y secar los lentes con una toalla de microfibra limpia. No usar papel de cocina, servilletas o papel higiénico porque su textura puede dañar el recubrimiento de los cristales.