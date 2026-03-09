Lagunas, cuevas y rafting: el rincón de Brasil que enamora

Brasil esconde este paraíso natural para los amantes del ecoturismo. La mejor época para visitar es entre abril y octubre.

Bonito no necesita publicidad. Su nombre lo dice todo. Este municipio del estado de Mato Grosso do Sul, en Brasil, tiene lagunas de agua cristalina, cavernas milenarias, cuevas con formaciones de piedra únicas y una biodiversidad que lo pone entre los destinos de ecoturismo más importantes de América del Sur. Cada año recibe más de 300 mil visitantes que vuelven con ganas de más.

Un rincón en Brasil espectacular El agua es la protagonista de Bonito. Los ríos tienen una transparencia poco común gracias al proceso natural de filtración a través de rocas calcáreas. Eso permite hacer esnórquel entre peces de colores sin necesidad de mar. El río Sucuri y la laguna Misteriosa son los dos puntos más buscados por los visitantes que llegan por primera vez.

brasil Las actividades terrestres no se quedan atrás. El rafting en el río Formoso, el rapel en cascadas de hasta 60 metros de caída y los recorridos en bicicleta por senderos rodeados de mata atlántica completan una oferta que satisface desde el turista moderado hasta el aventurero con experiencia. El arborismo entre los árboles añade una perspectiva diferente del ecosistema.