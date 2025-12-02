Jardinería: el oro en polvo que es un aliado natural para las plantas

La canela no solo da sabor a las comidas, sino que es una aliada en el mundo de la jardinería para tener plantas saludables.

Descubre los beneficios que tiene agregarle canela a las plantas. Foto: Shutterstock

El mundo de la jardinería es muy amplio y versátil. Es posible tener las plantas sanas y radiantes olvidándose de los costosos químicos. La canela no solo es una especia que da sabor sino que es una aliada para el jardín.

Jardinería Muchos en el mundo de la jardinería consideran que la canela es “oro en polvo” por su capacidad protectora, rescatadora y estimulante en el mundo vegetal.

Para los que no saben esta especia es un fungicida casero muy potente previniendo el crecimiento del moho y hongos que pudren las raíces. Solamente se espolvorea sobre la tierra. También sirve para curar los cortes cuando se realizó una poda logrando así sellar la herida.

Por otra parte, la canela es una alternativa económica y efectiva a las hormonas de enraizamiento comerciales. Para eso se humedece el tallo de la planta o el esqueje y se pasa el extremo por canela en polvo hasta cubrirlo.

Además, la canela es un tónico revitalizante para las plantas. La especia aporta energía: mezclar una cucharadita de canela en un litro de agua tibia. Dejar reposar la mezcla durante al menos 12 horas. Regar las plantas débiles con ese líquido una vez al mes.