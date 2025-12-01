Biodescodificación: el significado emocional que esconde la acidez estomacal

La biodescodificación busca conocer el significado y el origen de las enfermedades a través de las emociones.

La acidez estomacal es una sensación de ardor que asciende por el esófago y se trata de un malestar común. La biodescodificación señala que el problema va más allá de lo digestivo y es una señal de que el cuerpo tiene problemas emocionales.

Biodescodificación De alguna manera la biodescodificación asocia la acidez con la carencia y el anhelo de recibir. La acidez se asocia con un significado: el “dejar la puerta abierta” (el esfínter que no se cierra) y se interpreta como un acto inconsciente para permitir la entrada de más alimento. Pero ese alimento no solo es físico sino también emocional.

La conexión entre la mente y el cuerpo es muy importante, de esto se encarga y soluciona muchos de nuestros problemas la biodescodificación. Foto: Shutterstock La conexión entre la mente y el cuerpo es muy importante, de esto se encarga y soluciona muchos de nuestros problemas la biodescodificación. Foto: Shutterstock Para la biodescodificación la persona que tiene acidez estomacal puede tener un sentimiento de "falta muy fuerte". De alguna manera se trata de un grito interno que dice: "Quiero más amor, más apoyo, más reconocimiento, más de lo que considero bueno y nutritivo para mi alma".

Además, la persona puede sentir que está en un callejón sin salida y el deseo de encontrar una vía de escape, una solución o una salida.

La autora Louise L. Hay señala el miedo como la causa probable detrás de la acidez estomacal y los problemas gástricos. Habla de un "temor atenazante", una ansiedad profunda que bloquea el bienestar.