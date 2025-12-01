Biodescodificación: el significado emocional que esconde la acidez estomacal
La biodescodificación busca conocer el significado y el origen de las enfermedades a través de las emociones.
La acidez estomacal es una sensación de ardor que asciende por el esófago y se trata de un malestar común. La biodescodificación señala que el problema va más allá de lo digestivo y es una señal de que el cuerpo tiene problemas emocionales.
Biodescodificación
De alguna manera la biodescodificación asocia la acidez con la carencia y el anhelo de recibir. La acidez se asocia con un significado: el “dejar la puerta abierta” (el esfínter que no se cierra) y se interpreta como un acto inconsciente para permitir la entrada de más alimento. Pero ese alimento no solo es físico sino también emocional.
Para la biodescodificación la persona que tiene acidez estomacal puede tener un sentimiento de "falta muy fuerte". De alguna manera se trata de un grito interno que dice: "Quiero más amor, más apoyo, más reconocimiento, más de lo que considero bueno y nutritivo para mi alma".
Además, la persona puede sentir que está en un callejón sin salida y el deseo de encontrar una vía de escape, una solución o una salida.
La autora Louise L. Hay señala el miedo como la causa probable detrás de la acidez estomacal y los problemas gástricos. Habla de un "temor atenazante", una ansiedad profunda que bloquea el bienestar.
En este caso la biodescodificación propone un camino hacia la sanación que implica reconocer y transformar estas emociones. De todas maneras, esta perspectiva no es científica, por eso siempre se recomienda acudir al médico.