Hambre emocional: el significado de la bulimia, según la biodescodificación

La biodescodificación ofrece una mirada alternativa a la medicinal. En el caso de la bulimia la interpreta como la manifestación de un problema emocional no resuelto cuya raíz está en la relación temprana con la madre. Se relaciona con la nutrición afectiva.

Para la biodescodificación la emoción principal que subyace a este trastorno de alimentación es: "Quiero seguridad de mamá, pero lo que recibo es angustia e inseguridad." "Lo que me da mamá es lo que no quiero" (y por eso lo vuelvo a sacar), estableciendo una dinámica de atiborramiento seguido de vómito.

Desde esta perspectiva el significado que se da al alimento es que se asocia con la figura materna y la nutrición emocional. A veces una madre tóxica o “fría” emocionalmente genera inseguridad.

Si en la lactancia una madre tiene conflictos o emociones intensas le está dando a su bebé “leche tóxica”. Esa carga influye en el amamantamiento haciendo que el niño sienta que recibe un “alimento tóxico”.

Desde la biodescodificación señalan que la bulimia simboliza una búsqueda frenética de un buen alimento afectivo que, una vez ingerido, es expulsado porque el inconsciente lo identifica con esa nutrición primaria que fue percibida como insegura o dañina.

bulimia_1 (1).jpg La biodescodificación proponer una alternativa para curar la bulimia.

Por otro lado, la biodescodificación señala que la bulimia implica una separación más marcada o traumática con la figura materna.

Pensadores como Louise L. Hay sugieren que tanto la bulimia como la anorexia son expresiones extremas de negación de la propia vida y un profundo odio hacia uno mismo.

Para este enfoque, la clave de la sanación no reside en el cuerpo, sino en la aprobación y aceptación de uno mismo. El nuevo modelo mental propuesto por Louise L. Hay es: "La vida me ama, me nutre y me apoya. Estoy a salvo viviendo."

De toda manera este enfoque no es científico, por eso siempre se aconseja acudir al médico.