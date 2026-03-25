Netflix: una serie que dura poco, intensa y no te suelta hasta el final

Al terminar el último episodio queda esa mezcla rara de tristeza y esperanza que solo da una serie bien contadas.

Esta serie te conmueve. "La vida que querías" es una producción italiana creada por Iván Cotroneo y Mónica Rametta en Netflix. Habla de identidad, amor, familia y aceptación sin golpes bajos ni manipulación fácil. Desde el primer episodio instala una sensación que no te suelta hasta el final.

Qué tiene esta serie que la hace diferente a todo lo que hay en Netflix Gloria, interpretada por Vittoria Schisano, es una mujer trans que encontró la paz después de su transición. Vive en Lecce, tiene una pequeña agencia de turismo y está enamorada de Ernesto. Su vida no es perfecta, pero es suya. Eso es lo que hace tan doloroso lo que viene después.

netflix 2 Una amiga de toda la vida reaparece con noticias que Gloria no estaba lista para recibir. Ese regreso desata un caos que no es solo exterior: es emocional, profundo y muy real. La serie no busca el drama fácil. Busca la verdad de cada vínculo y la encuentra.

Identidad, familia en sus distintas formas, amor, amistad, aceptación y perdón. "La vida que querías" los aborda todos con una sensibilidad que se nota en cada escena, en cada diálogo y en cada personaje.